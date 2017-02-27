Додано: Суб 17 вер, 2022 10:56

Успіх написав: Типу - на ринок, в основному, ходить одна "ніщита"... - яким і дешеві речі - дорого! Типу - на ринок, в основному, ходить одна "ніщита"... - яким і дешеві речі - дорого!

У меня когда то был магазин зоотоваров. Доход в месяц 100грн. Заходила нищита и торговались за корм для птиц стоимостью 18грн. Имел доход с пачки 2грн. А вот на базаре он стоит 17грн. нищита говорила.ТРЦ вообще был только один вид 70грн, который уходил по 5 пачек в день. Имел с пачки 35грн. Мешки корма для собак с ТРЦ в день минимум 10 мешков, на каждом мещке 250грн. В магазине один мешок в мес., доход 100грн.Плюс люди звонили и просили привезти. Доставка по городу была 100грн. Ежедневно возили по 10-15 мешков.А аквариумы - это фишка была, установить под ключь. Минимум имели от 3тыс.грн чистяком за час работы. В мес. по 10 заказов.И всё благодоря точки в ТРЦ и инстограму и сайту. Больше рекламы не делал.