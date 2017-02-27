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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 вер, 2022 11:00
Додано: Суб 17 вер, 2022 11:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Запускайте акцію "два товари по ціні трьох"
Додано: Суб 17 вер, 2022 11:05
потому что в атб долгое время ценник был на 10-20% ниже чем везде, мой друг торговал соками (оптом) вот его оптовая цена была как в атб на полке! Этим дисконтом атб натянули постоянных клиентов и теперь продают им товары по обычным ценам, а кое что даже дороже чем у конкурентов. Так что если хотите сравнивать вашу торговлю с атб,сравнивайте всё: ваши ассортимент и,ю цены с их начальным этапом развития.
Додано: Суб 17 вер, 2022 11:09
+1
Класно, що Ви пишете!👍
Додано: Суб 17 вер, 2022 11:10
Додано: Суб 17 вер, 2022 11:13
потому что для человека с деньгами цена не на 1м месте, а на 1м удобство, ассортимент, сервис, парковка. Он поехал в эпик, припарковался по человечески, взял тележку, купил всё начиная от пива заканчивая детскими игрушками и пылесосами. Тм же в кафе эпицентра культурно покушал пиццу. У вас на рынке такое есть? Когда я жил в Львове покупал всё на Шуваре и Пивденном. На краковском и санта барбаре был один раз, мне не понравилось.
Додано: Суб 17 вер, 2022 11:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Мали на увазі навпаки
Приклад:
Товар коштує 130грн при закупівлі 100грн(я тут навіть курс долара не беру до уваги, хоч майже все закупляється в доларі по курсу ЧР)
Тобто, що тут можна заробити, якщо такий товар продається, скажімо двічі-тричі на тиждень?!
Тобто, якщо накрутка 60-80% - то воно покриває оренду, податки, і залишається ще "на хліб"!
А якщо накрутка 30-40% , а торгівля - далі доганяє "середню"?
То якийсь сюр!!!!!!!
Але, чомусь воно так і є!
Додано: Суб 17 вер, 2022 11:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
давайте порахуємо на цей момент, скільки грошей надрукували за період війни.
Готівкові кошти. Як не дивно, зростання дуже помірне. А може й не дивно, в такі неспокійні часи більшість не хоче тримати готівкові кошти. На початок року було готівкових коштів було 627 ярдів грн. на 1 вересня – 687 ярдів грн. тобто зростання 60 ярдів грн – всього 10 %. До того з цієї суми ж за час війни зростання склало близько 33 млрд грн, 27 млрд встигли зняти в лютому, але до початку бойових дій.
З безготівкою веселіш. На 24.02 було 163 ярдів грн, на сьогодні – 318 ярдів грн. тобто зростання – 155 ярдів грн, майже удвічі.
Загальне збільшення грошей в обігу за час війни – 188 ярд грн, 23 %. Не так вже й багато, але про ніяке изьятие мова не йде. До того ж гроші явно непропорційно розподіляються готівка-безготівка
За рахунок чого – емісія НБУ за рахунок ОВДП – 315 ярдів. 20 ярдів забрали за рахунок зменшення рефінансу. І десь близько 120 ярдів НБУ вилучив, продавши кошти з ЗВР.
Додано: Суб 17 вер, 2022 11:41
йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість.
можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива.
Додано: Суб 17 вер, 2022 11:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках.
Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами.
Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.
Во времена кризиса некоторые которые торговали по шаблону в панике, а некоторые изменили подход торговли, поменяли ассортимент и не плохо получается сейчас торговля.
Я лично сделал свой отличный подьем в 92-95 годах, когда была безработица и продукты давали по талонам.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 17 вер, 2022 11:55, всього редагувалось 3 разів.
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