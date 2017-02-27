Додано: Суб 17 вер, 2022 11:49

Shaman написав: йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість.

можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива. йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість.можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива.

Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках.Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами.Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.Во времена кризиса некоторые которые торговали по шаблону в панике, а некоторые изменили подход торговли, поменяли ассортимент и не плохо получается сейчас торговля.Я лично сделал свой отличный подьем в 92-95 годах, когда была безработица и продукты давали по талонам.