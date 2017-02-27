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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9948994999509951
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:53

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість.
можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива.
Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках.
Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами.
Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.

:mrgreen:
https://tsn.ua/ru/auto/news/ukrayina/st ... 49733.html
в Украине сейчас на 1000 жителей насчитывается 245 автомобилей
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:+1
Класно, що Ви пишете!👍

шо,ще краще Роберта Кийасаки? :roll: :D
Можна ще зброю продавати :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:05

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість.
можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива.
Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках.
Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами.
Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.

:mrgreen:
https://tsn.ua/ru/auto/news/ukrayina/st ... 49733.html
в Украине сейчас на 1000 жителей насчитывается 245 автомобилей

А такси??? Многие ездят в ТРЦ и обратно на такси. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:14

  Игорь Алексеевич написав:
  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках.
Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами.
Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.

:mrgreen:
https://tsn.ua/ru/auto/news/ukrayina/st ... 49733.html
в Украине сейчас на 1000 жителей насчитывается 245 автомобилей

А такси??? Многие ездят в ТРЦ и обратно на такси. :P


А коли немає хліба - їдять тістечка... поржав :(
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 9948994999509951
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