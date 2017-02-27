Shaman написав:йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість. можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива.
Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках. Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами. Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.
Shaman написав:йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість. можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива.
Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках. Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами. Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.
Игорь Алексеевич написав:Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках. Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами. Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.