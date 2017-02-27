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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9948994999509951
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:53

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість.
можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива.
Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках.
Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами.
Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.

:mrgreen:
https://tsn.ua/ru/auto/news/ukrayina/st ... 49733.html
в Украине сейчас на 1000 жителей насчитывается 245 автомобилей
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:+1
Класно, що Ви пишете!👍

шо,ще краще Роберта Кийасаки? :roll: :D
Можна ще зброю продавати :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:05

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість.
можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива.
Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках.
Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами.
Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.

:mrgreen:
https://tsn.ua/ru/auto/news/ukrayina/st ... 49733.html
в Украине сейчас на 1000 жителей насчитывается 245 автомобилей

А такси??? Многие ездят в ТРЦ и обратно на такси. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:14

  Игорь Алексеевич написав:
  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках.
Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами.
Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.

:mrgreen:
https://tsn.ua/ru/auto/news/ukrayina/st ... 49733.html
в Украине сейчас на 1000 жителей насчитывается 245 автомобилей

А такси??? Многие ездят в ТРЦ и обратно на такси. :P


А коли немає хліба - їдять тістечка... поржав :(
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:24

Молодёжь 25-35 лет, не скажу, что сейчас живут на одном хлебушке.
35-55 лет приблиз. 75% люди уже с опытом и имеют не плохую работу.
55-65 люди боятся тратить отложенные средства и часто жалуются, что всё хреново.
65-80 люди имеющие как хорошую пенсию, так и минималку. Здесь нужна им помощь от гос-ва
Есть категория 30-55 которым все всё должны, а сами создать для себя бизнес не хотят, т.к в голове только пиво и сигарета в зубах.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Те кто деньги считают давно покупают онлайн, и авто для этого не необходимость, пункты выдачи Розетки в любом большом городе есть а Новая почта так вообще везде. Те кто нет едут в ТРЦ за счет удобства, все в одном месте, и экономии времени и нервов. На базар изредка только за селянскими овощами. И то не очень приятный опыт бывает, то гнилое что-то всунут то настроение испортят совковым сервисом а-ля "товар руками не трогать". Нет у базаров будущего и все тут. Кстати, в Европе базары уже остались как аттракция для туристов не более.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:00

Перепрошую що не про базари

До держбюджету надійшов грант від США розміром $1,5 млрд із Цільового фонду СБ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що до державного бюджету надійшов грант розміром $1,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку.
"До державного бюджету України надійшов грант розміром $1,5 млрд. Це останній транш із $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку", - написав Шмигаль у твіттері.
За його словами, кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних видатків на пенсійні виплати та програми соцдопомоги.
Прем'єр подякував президентові США Джозефу Байдену за підтримку України.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:23

  Игорь Алексеевич написав:Молодёжь 25-35 лет, не скажу, что сейчас живут на одном хлебушке.


Це ті, яких ви бачите в ТРЦ.
А тих, що туди не ходять, ви просто не бачите...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:37

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Молодёжь 25-35 лет, не скажу, что сейчас живут на одном хлебушке.


Це ті, яких ви бачите в ТРЦ.
А тих, що туди не ходять, ви просто не бачите...

для 25-35 работа есть. Хотят ли они работать???
Те кто не ходят в ТРЦ за покупками вижу в соточке сидят или на лавочках и обсуждают, где дешевле спирт в наливайках или как Катька вкалывает на работе.((
Игорь Алексеевич
 
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