Додано: Суб 17 вер, 2022 12:29

Те кто деньги считают давно покупают онлайн, и авто для этого не необходимость, пункты выдачи Розетки в любом большом городе есть а Новая почта так вообще везде. Те кто нет едут в ТРЦ за счет удобства, все в одном месте, и экономии времени и нервов. На базар изредка только за селянскими овощами. И то не очень приятный опыт бывает, то гнилое что-то всунут то настроение испортят совковым сервисом а-ля "товар руками не трогать". Нет у базаров будущего и все тут. Кстати, в Европе базары уже остались как аттракция для туристов не более.