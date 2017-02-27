Shaman написав:йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість. можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива.
Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках. Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами. Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.
Shaman написав:йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість. можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива.
Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках. Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами. Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.
Игорь Алексеевич написав:Базар отжил свои времена ещё до войны. Максимум - это оптовики овощами выживают у которых покупают товар лавочники на перекрёстках. Остальные все перешли за покупками в магазины в местах повышенной проходимостью или ТЦ. Все люди ездят сейчас на машинах и главное современная большая парковка, в одном месте все покупки, терминалы на кассах, кофе, пицца, кафе с перекусами. Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться. Там для СПД не заработки, а уже убытки или доход максимум 300грн в день. Я не скажу, что война для некоторых стало в убыток, максимум упал доход на 10%, но это не критично.
Молодёжь 25-35 лет, не скажу, что сейчас живут на одном хлебушке. 35-55 лет приблиз. 75% люди уже с опытом и имеют не плохую работу. 55-65 люди боятся тратить отложенные средства и часто жалуются, что всё хреново. 65-80 люди имеющие как хорошую пенсию, так и минималку. Здесь нужна им помощь от гос-ва Есть категория 30-55 которым все всё должны, а сами создать для себя бизнес не хотят, т.к в голове только пиво и сигарета в зубах.
Те кто деньги считают давно покупают онлайн, и авто для этого не необходимость, пункты выдачи Розетки в любом большом городе есть а Новая почта так вообще везде. Те кто нет едут в ТРЦ за счет удобства, все в одном месте, и экономии времени и нервов. На базар изредка только за селянскими овощами. И то не очень приятный опыт бывает, то гнилое что-то всунут то настроение испортят совковым сервисом а-ля "товар руками не трогать". Нет у базаров будущего и все тут. Кстати, в Европе базары уже остались как аттракция для туристов не более.
До держбюджету надійшов грант від США розміром $1,5 млрд із Цільового фонду СБ Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що до державного бюджету надійшов грант розміром $1,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку. "До державного бюджету України надійшов грант розміром $1,5 млрд. Це останній транш із $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку", - написав Шмигаль у твіттері. За його словами, кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних видатків на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. Прем'єр подякував президентові США Джозефу Байдену за підтримку України.
Игорь Алексеевич написав:Молодёжь 25-35 лет, не скажу, что сейчас живут на одном хлебушке.
Це ті, яких ви бачите в ТРЦ. А тих, що туди не ходять, ви просто не бачите...
для 25-35 работа есть. Хотят ли они работать??? Те кто не ходят в ТРЦ за покупками вижу в соточке сидят или на лавочках и обсуждают, где дешевле спирт в наливайках или как Катька вкалывает на работе.((