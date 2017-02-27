Додано: Суб 17 вер, 2022 16:06

копейка написав: Тому що ти наданий сам собі і не кому не потрібен, незважаючи на те, що живеш у суспільстві та державі. Ти потрапив у війну – у тебе війна, у кого війни немає, у того нормальне життя. Байдужість. Це нонсенс, який і призводить до війн. Тому що ти наданий сам собі і не кому не потрібен, незважаючи на те, що живеш у суспільстві та державі. Ти потрапив у війну – у тебе війна, у кого війни немає, у того нормальне життя. Байдужість. Це нонсенс, який і призводить до війн.

Получается все кто сейчас сидит в кафе, делает покупки в ТЦ, едит на машине, занимается в трен. залах, ходит в театры и т.д. всі байдужі і вони призводят до війни??? Зараз надо звикати в розумі, что войни 2000годов отличаются от войн 1900 годов. И народ будет жить в мире, где в городе взрывы и в то же время через 500 метров будут ездить общ. транспорт, работать магазины, учреждения, театры и т.д.Львов, Киев, там всё работает и люди занимаются бизнесом. Херсон, Николаев, Харьков там всё по другому. Запорожье, Одесса, Днепр и бомбят и открыты кафе, ТЦ, спрт.залы, театры. Иногда бахкает, а люди уже не обращают на это внимание и продолжают - ЖИТЬ, т.к жить постоянно в страхе нельзя.