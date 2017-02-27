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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 вер, 2022 15:23
Игорь Алексеевич написав:
Молодёжь 25-35 лет, не скажу, что сейчас живут на одном хлебушке.
35-55 лет приблиз. 75% люди уже с опытом и имеют не плохую работу.
55-65 люди боятся тратить отложенные средства и часто жалуются, что всё хреново.
65-80 люди имеющие как хорошую пенсию, так и минималку. Здесь нужна им помощь от гос-ва
Есть категория 30-55 которым все всё должны, а сами создать для себя бизнес не хотят, т.к в голове только пиво и сигарета в зубах.
После 80 интересуют способности потенции. Это дополнение от меня
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Додано: Суб 17 вер, 2022 15:26
BIGor написав: Игорь Алексеевич написав:
Те кто не ходят в ТРЦ за покупками вижу в соточке сидят или на лавочках и обсуждают, где дешевле спирт в наливайках или как Катька вкалывает на работе.((
Я вижу тут некоторые существуют в своем, особенном мирке...
А что, если война, то надо жить в мире войны 41-45 годов??? Сегодня мир войны и продолжение жизни отличаются от того времени. Меня впервые удивили кадры современной войны в Югославии и бомбёжки Белграда, когда бомбят город, но ездит транспорт, горит свет, работают магазины и т.д. Сейчас тоже самое происходит и у нас.
Кстати на др. ветки можно увидеть, что народ имеет монеты и скупает валюту. Значит имеют прибыль, а значит умеют зарабатывать, даже во время войны.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 17 вер, 2022 15:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 17 вер, 2022 15:28
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Молодёжь 25-35 лет, не скажу, что сейчас живут на одном хлебушке.
35-55 лет приблиз. 75% люди уже с опытом и имеют не плохую работу.
55-65 люди боятся тратить отложенные средства и часто жалуются, что всё хреново.
65-80 люди имеющие как хорошую пенсию, так и минималку. Здесь нужна им помощь от гос-ва
Есть категория 30-55 которым все всё должны, а сами создать для себя бизнес не хотят, т.к в голове только пиво и сигарета в зубах.
После 80 интересуют способности потенции. Это дополнение от меня
После 80 у нас уже ничего никого не интересует. К ним приходят...и пьют три раза по чарочке
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Додано: Суб 17 вер, 2022 15:36
Игорь Алексеевич написав: BIGor написав: Игорь Алексеевич написав:
Те кто не ходят в ТРЦ за покупками вижу в соточке сидят или на лавочках и обсуждают, где дешевле спирт в наливайках или как Катька вкалывает на работе.((
Я вижу тут некоторые существуют в своем, особенном мирке...
А что, если война, то надо жить в мире войны 41-45 годов??? Сегодня мир войны и продолжение жизни отличаются от того времени. Меня впервые удивили кадры современной войны в Югославии и бомбёжки Белграда, когда бомбят город, но ездит транспорт, горит свет, работают магазины и т.д. Сейчас тоже самое происходит и у нас.
Тому що ти наданий сам собі і не кому не потрібен, незважаючи на те, що живеш у суспільстві та державі. Ти потрапив у війну – у тебе війна, у кого війни немає, у того нормальне життя. Байдужість. Це нонсенс, який і призводить до війн.
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Додано: Суб 17 вер, 2022 16:06
копейка написав:
Тому що ти наданий сам собі і не кому не потрібен, незважаючи на те, що живеш у суспільстві та державі. Ти потрапив у війну – у тебе війна, у кого війни немає, у того нормальне життя. Байдужість. Це нонсенс, який і призводить до війн.
Получается все кто сейчас сидит в кафе, делает покупки в ТЦ, едит на машине, занимается в трен. залах, ходит в театры и т.д. всі байдужі і вони призводят до війни??? Зараз надо звикати в розумі, что войни 2000годов отличаются от войн 1900 годов. И народ будет жить в мире, где в городе взрывы и в то же время через 500 метров будут ездить общ. транспорт, работать магазины, учреждения, театры и т.д.
Львов, Киев, там всё работает и люди занимаются бизнесом. Херсон, Николаев, Харьков там всё по другому. Запорожье, Одесса, Днепр и бомбят и открыты кафе, ТЦ, спрт.залы, театры. Иногда бахкает, а люди уже не обращают на это внимание и продолжают - ЖИТЬ, т.к жить постоянно в страхе нельзя.
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Додано: Суб 17 вер, 2022 16:29
Игорь Алексеевич написав:
Получается все кто сейчас сидит в кафе, делает покупки в ТЦ, едит на машине, занимается в трен. залах, ходит в театры и т.д. всі байдужі і вони призводят до війни??? Зараз надо звикати в розумі, что войни 2000годов отличаются от войн 1900 годов. И народ будет жить в мире, где в городе взрывы и в то же время через 500 метров будут ездить общ. транспорт, работать магазины, учреждения, театры и т.д.
Львов, Киев, там всё работает и люди занимаются бизнесом. Херсон, Николаев, Харьков там всё по другому. Запорожье, Одесса, Днепр и бомбят и открыты кафе, ТЦ, спрт.залы, театры. Иногда бахкает, а люди уже не обращают на это внимание и продолжают - ЖИТЬ, т.к жить постоянно в страхе нельзя.
Не хочу холиварить, просто у людей теперь нет времени друг для друга.
Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, но потому, что некоторые видят это и ничего не делают. Альберт Эйнштейн
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Додано: Суб 17 вер, 2022 16:51
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.90 42.10
🇪🇺EUR 40.95 41.35
🇺🇸USD 42.00 42.20
🇪🇺EUR 41.10 41.40
🇺🇸USD 42.10 42.30
🇪🇺EUR 41.15 41.50
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Додано: Суб 17 вер, 2022 17:12
Підсумуємо - треба закриватись і, якщо є бажання - відкриватись в ТРЦ!
А якщо відкритись десь на першому поверсі в будинку, в спальному районі?
Игорь Алексеевич написав:
Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться
Якось так і є...
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Додано: Суб 17 вер, 2022 17:36
Успіх написав:
Підсумуємо - треба закриватись і, якщо є бажання - відкриватись в ТРЦ!
А якщо відкритись десь на першому поверсі в будинку, в спальному районі?
Игорь Алексеевич написав:
Базар по старинке люди из СССР, с миним. достатками и любителями торговаться
Якось так і є...
Оренду тяжко сплачувати.
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Додано: Суб 17 вер, 2022 17:37
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.90 42.10
🇪🇺EUR 40.95 41.35
🇺🇸USD 42.00 42.20
🇪🇺EUR 41.10 41.40
🇺🇸USD 42.10 42.30
🇪🇺EUR 41.15 41.50
Ще подорожчало
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