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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9950995199529953
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 17:37

  Успіх написав:Підсумуємо - треба закриватись і, якщо є бажання - відкриватись в ТРЦ!
А якщо відкритись десь на першому поверсі в будинку, в спальному районі?.

Неправильно, треба спочатку подумати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 17:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев 41,95/42,18 подросли на 10 копеек от вчерашнего дня
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 18:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:А якщо відкритись десь на першому поверсі в будинку, в спальному районі?

Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами :)
В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 18:12

  Сибарит написав:
  Успіх написав:А якщо відкритись десь на першому поверсі в будинку, в спальному районі?

Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами :)
В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды :)

Если в веломагазине есть мастерская - то очень кстати будет такой магазин в спальнике. Человеку удобнее велосипед возле дома починить, а не идти с ним в ТРЦ
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 18:57

Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами :)
В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды :)[/quote]
Если в веломагазине есть мастерская - то очень кстати будет такой магазин в спальнике. Человеку удобнее велосипед возле дома починить, а не идти с ним в ТРЦ[/quote]
обл центр, ларьок у спальному районі- продаж велотехніки та аксесуарів, але головний грошовий потік це ремонт, при чому треба брати широкий спектр - велосипеди, самокати, дитячі візочки, тощо. Зручно, залишив умовно на пару годин, прийшов забрав...
зі спостережень - завжди майстер при справі і поруч багато техніки чи то на ремонт, чи то вже відремонтованої плюс продаж якихось ліхтариків, дзвіночків...
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:00

  BIGor написав:
  Успіх написав:Підсумуємо - треба закриватись і, якщо є бажання - відкриватись в ТРЦ!
А якщо відкритись десь на першому поверсі в будинку, в спальному районі?.

Неправильно, треба спочатку подумати.

Так я "виніс на загал", щоб накидали думок :D

От Ви подумали, і як би вчинили?
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