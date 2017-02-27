Неправильно, треба спочатку подумати.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 вер, 2022 17:37
Додано: Суб 17 вер, 2022 17:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Киев 41,95/42,18 подросли на 10 копеек от вчерашнего дня
Додано: Суб 17 вер, 2022 18:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами
В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды
Додано: Суб 17 вер, 2022 18:12
Если в веломагазине есть мастерская - то очень кстати будет такой магазин в спальнике. Человеку удобнее велосипед возле дома починить, а не идти с ним в ТРЦ
Додано: Суб 17 вер, 2022 18:57
Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами
В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды [/quote]
Если в веломагазине есть мастерская - то очень кстати будет такой магазин в спальнике. Человеку удобнее велосипед возле дома починить, а не идти с ним в ТРЦ[/quote]
обл центр, ларьок у спальному районі- продаж велотехніки та аксесуарів, але головний грошовий потік це ремонт, при чому треба брати широкий спектр - велосипеди, самокати, дитячі візочки, тощо. Зручно, залишив умовно на пару годин, прийшов забрав...
зі спостережень - завжди майстер при справі і поруч багато техніки чи то на ремонт, чи то вже відремонтованої плюс продаж якихось ліхтариків, дзвіночків...
Додано: Суб 17 вер, 2022 19:00
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