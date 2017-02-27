Успіх написав:А якщо відкритись десь на першому поверсі в будинку, в спальному районі?
Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды
Успіх написав:А якщо відкритись десь на першому поверсі в будинку, в спальному районі?
Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды
Если в веломагазине есть мастерская - то очень кстати будет такой магазин в спальнике. Человеку удобнее велосипед возле дома починить, а не идти с ним в ТРЦ
Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды [/quote] Если в веломагазине есть мастерская - то очень кстати будет такой магазин в спальнике. Человеку удобнее велосипед возле дома починить, а не идти с ним в ТРЦ[/quote] обл центр, ларьок у спальному районі- продаж велотехніки та аксесуарів, але головний грошовий потік це ремонт, при чому треба брати широкий спектр - велосипеди, самокати, дитячі візочки, тощо. Зручно, залишив умовно на пару годин, прийшов забрав... зі спостережень - завжди майстер при справі і поруч багато техніки чи то на ремонт, чи то вже відремонтованої плюс продаж якихось ліхтариків, дзвіночків...
Сибарит написав:Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды
Все то так, тільки це не велосипеди А, наприклад(все ж таки ще не хочу палитись) умовний магазин сантехніки, чи електрики, чи посуду)) То що - теж "втопку", разом з велосипедами?))
miridi7 написав:Если в веломагазине есть мастерская - то очень кстати будет
Та це я знаю, що "послуги"(ті,чи інші) - рулять!)) Всякий там ремонт взуття, одягу... побут техніки і т.п.
Тут питання я підняв саме про продаж! І дав "вхідні дані")) І хочу знайти відповідь, "чому так"?(низькі ціни, а слабкі продажі) ?
Успіх написав:Все то так, тільки це не велосипеди А, наприклад(все ж таки ще не хочу палитись) умовний магазин сантехніки, чи електрики, чи посуду)) То що - теж "втопку", разом з велосипедами?))
Я привел пример велосипедов, поскольку они были Вашей предыдущей версией Сантехнику и электрику сразу в топку - даже если что-то сломалось, нет смысла бежать в магазин, сломя голову, поскольку мало кто станет это менять самостоятельно. С посудой чуть полегче - если подгорела единственная кастрюля, а жрать хочется... Вот только вероятность этого события тоже невелика. Не бывает условных магазинов - бывает реальный товар. Дома внезапно закончились <реальный Ваш товар>. Насколько это реально и насколько часто? Это главное для магазина у дома. Туалетная бумага вне конкуренции
Успіх написав:І хочу знайти відповідь, "чому так"?(низькі ціни, а слабкі продажі) ?
Очень широкий спектр вариантов. От "товар никому не нужен" до "не может качественная вещь так дешево стоить". Историю вывода на рынок бренда РедБул знаете?
Могу предложить еще один вопрос: как часто Вы берете в своем магазине товар для себя?