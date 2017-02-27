RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9951995299539954
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:29

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!
ЧОМУ ТАК??!
Скажу Вам из своего опыта, как покупатель и продавец. 1. Место расположения магазина. 2. Место стоянки для авто, которое должно быть оборудовано и не далее 20м. от входа. 3. Наличие терминала на кассе. 4. Наличие кредитных программ. 5. Онлайн покупка и доставка. 5. Желательно в ТРЦ, т.к. большая проходимость и хорошая окупаемость той же высокой аренды.
Реклама - только соц. сети, инстограм 100% и иметь свой сайт.

Если честно - глупые советы. Сначала нужно определить свою целевую аудиторию.

Яка цільова аудиторія у "умовних" магазинів сантехніки, електрики, посуду?
Ну, далі що? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3931
З нами з: 18.03.21
Подякував: 152 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:33

  Danik написав:Киев 41,95/42,18 подросли на 10 копеек от вчерашнего дня


Ну не зовсім так або не скрізь-вчора родичка купувала в центрі по 41,90 а сьогодні там продаж 42,15
drevlyanin
 
Повідомлень: 979
З нами з: 01.04.20
Подякував: 427 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9951995299539954
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3116, 3117, 3118
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31175 34501141
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 вер, 2022 19:02
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1661 12201739
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 вер, 2022 10:45
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22796509
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1227)
17.09.2022 21:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.