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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 вер, 2022 20:29
BIGor написав: Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!
ЧОМУ ТАК??!
Скажу Вам из своего опыта, как покупатель и продавец. 1. Место расположения магазина. 2. Место стоянки для авто, которое должно быть оборудовано и не далее 20м. от входа. 3. Наличие терминала на кассе. 4. Наличие кредитных программ. 5. Онлайн покупка и доставка. 5. Желательно в ТРЦ, т.к. большая проходимость и хорошая окупаемость той же высокой аренды.
Реклама - только соц. сети, инстограм 100% и иметь свой сайт.
Если честно - глупые советы. Сначала нужно определить свою целевую аудиторию.
Яка цільова аудиторія у "умовних" магазинів сантехніки, електрики, посуду?
Ну, далі що?
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Додано: Суб 17 вер, 2022 20:33
Danik написав:
Киев 41,95/42,18 подросли на 10 копеек от вчерашнего дня
Ну не зовсім так або не скрізь-вчора родичка купувала в центрі по 41,90 а сьогодні там продаж 42,15
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