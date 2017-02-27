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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9952995399549955>
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:29

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!
ЧОМУ ТАК??!
Скажу Вам из своего опыта, как покупатель и продавец. 1. Место расположения магазина. 2. Место стоянки для авто, которое должно быть оборудовано и не далее 20м. от входа. 3. Наличие терминала на кассе. 4. Наличие кредитных программ. 5. Онлайн покупка и доставка. 5. Желательно в ТРЦ, т.к. большая проходимость и хорошая окупаемость той же высокой аренды.
Реклама - только соц. сети, инстограм 100% и иметь свой сайт.

Если честно - глупые советы. Сначала нужно определить свою целевую аудиторию.

Яка цільова аудиторія у "умовних" магазинів сантехніки, електрики, посуду?
Ну, далі що? :D
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:33

  Danik написав:Киев 41,95/42,18 подросли на 10 копеек от вчерашнего дня


Ну не зовсім так або не скрізь-вчора родичка купувала в центрі по 41,90 а сьогодні там продаж 42,15
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

админы лс не фурычит...
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:57

Продажа велосипедов в микр-не можно, но должен быть обяз. ремонт и конечно всяких к нему пробомбасов. Может что то ещё добавить в магазин. Например сейчас востребована военная тематика или рыбалка. Терминал должен быть обяз. А ещё постоянная реклама в соц. сетях.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 21:00

  Успіх написав:
  BIGor написав:Яка цільова аудиторія у "умовних" магазинів сантехніки, електрики, посуду?
Ну, далі що? :D



Очень Добренький вечерок .
...... успих , вы уже стали спецом по общим вопросам ?
Совсем недавно спрашивали кто что посоветует чем торговать ....

Смотрите , не сидите на холодных снарядах .
Жизнь у предстательной железы -очень тонкая грань .
Можно стать зависимым от жены .

У вас , я прочитал , большое будущее .
Надеюсь блокнот у вас всегда с собой .....и ручка , ну чтобы записывать героические истории .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 21:44

Все буде Україна!©®™

  холява написав:У вас , я прочитал , большое будущее .
Надеюсь блокнот у вас всегда с собой .....и ручка , ну чтобы записывать героические истории

Доброго вечора - я з України!

Ви забули додати - "настав вечір акуїтєльних історій")))

А відповідь моя проста - хочу хоч інколи відволіктись від війни...(хоч на 5-10хв)
І, зараз це вдається, так як в тилу тепер рідко чути "бабахання" і то, переважно наші виходи по орхак чути!👍
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 17 вер, 2022 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 21:50

  Успіх написав:
  холява написав:У вас , я прочитал , большое будущее .
Надеюсь блокнот у вас всегда с собой .....и ручка , ну чтобы записывать героические истории

Доброго вечора - я з України!

Ви забули додати - "настав вечір акуїтєльних історій")))

А відповідь моя проста - хочу хоч інколи відволіктись від війни...
І, зараз це вдається, так як в тилу тепер рідко чути "бабахання" і то, переважно наші виходи по орхак чути!👍

і медалька солдатська дзвенить :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:05

  Успіх написав:
  Сибарит написав:Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами
В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды

Все то так, тільки це не велосипеди ;)
А, наприклад(все ж таки ще не хочу палитись) умовний магазин сантехніки, чи електрики, чи посуду))
То що - теж "втопку", разом з велосипедами?))
  miridi7 написав:Если в веломагазине есть мастерская - то очень кстати будет

Та це я знаю, що "послуги"(ті,чи інші) - рулять!))
Всякий там ремонт взуття, одягу... побут техніки і т.п.

Тут питання я підняв саме про продаж!
І дав "вхідні дані"))
І хочу знайти відповідь, "чому так"?(низькі ціни, а слабкі продажі) ?



откройте хотя бы свою страницу на Prom.ua или других платформах "Успішна сантехніка" со своими товарами с возможностью интернет-заказов.
И да, терминал не помешает. Я хоть и не гоняюсь за кешбеками и не имею 100500 карточек всех банков, но всё же предпочитаю рассчитываться картой - так проще.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alex2007 написав:И да, терминал не помешает. Я хоть и не гоняюсь за кешбеками и не имею 100500 карточек всех банков, но всё же предпочитаю рассчитываться картой - так проще.
Дорого,перевод с карты на карту достаточно.Но кредитный ресурс пройдет мимо
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Яка цільова аудиторія у "умовних" магазинів сантехніки, електрики, посуду?
Ну, далі що? :D


)))
т.е. Вы намекаете, что Вы вопросом кто Ваша целевая аудитория даже не задавались?)))

если продаёте сантехнику на базаре - Ваша целевая аудитория должна быть к примеру "жэковский" сантехник" и его клиенты - и тогда бизнес даже на базаре может заиграть новыми красками;)

З.Ы.
отток население = уменьшение продаж
сантехника малоперспективно
будут брать только картриджи и прокладки
остальное в аварийных ситуациях

З.Ы.
вчера в Киеве вечером сдать можно было по 41.80, сегодня вроде берут уже по 41.90
uaprofi
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