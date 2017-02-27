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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9952995399549955
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:27

  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:И да, терминал не помешает. Я хоть и не гоняюсь за кешбеками и не имею 100500 карточек всех банков, но всё же предпочитаю рассчитываться картой - так проще.
Дорого,перевод с карты на карту достаточно.Но кредитный ресурс пройдет мимо


ну тогда хотя бы номер карточки на видное место повесить в магазине. И на двери наклеить Виза-МастерКард - главное, чтоб видели люди, что есть безналичный расчет. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:42

  Alex2007 написав:
  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:И да, терминал не помешает. Я хоть и не гоняюсь за кешбеками и не имею 100500 карточек всех банков, но всё же предпочитаю рассчитываться картой - так проще.
Дорого,перевод с карты на карту достаточно.Но кредитный ресурс пройдет мимо


ну тогда хотя бы номер карточки на видное место повесить в магазине. И на двери наклеить Виза-МастерКард - главное, чтоб видели люди, что есть безналичный расчет. :D

з карти на карту без сенсу , термінал це кредитні, переказ кредитних +4% до ціни як мінімум. От обнал грошей з карти при покупці це важливо, купив снікерс і зняв грошей з каси 200 грн на щось ,
yama
 
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