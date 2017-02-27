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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 вер, 2022 22:27
Мизантрóп написав: Alex2007 написав:
И да, терминал не помешает. Я хоть и не гоняюсь за кешбеками и не имею 100500 карточек всех банков, но всё же предпочитаю рассчитываться картой - так проще.
Дорого,перевод с карты на карту достаточно.Но кредитный ресурс пройдет мимо
ну тогда хотя бы номер карточки на видное место повесить в магазине. И на двери наклеить Виза-МастерКард - главное, чтоб видели люди, что есть безналичный расчет.
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Додано: Суб 17 вер, 2022 22:42
Alex2007 написав: Мизантрóп написав: Alex2007 написав:
И да, терминал не помешает. Я хоть и не гоняюсь за кешбеками и не имею 100500 карточек всех банков, но всё же предпочитаю рассчитываться картой - так проще.
Дорого,перевод с карты на карту достаточно.Но кредитный ресурс пройдет мимо
ну тогда хотя бы номер карточки на видное место повесить в магазине. И на двери наклеить Виза-МастерКард - главное, чтоб видели люди, что есть безналичный расчет.
з карти на карту без сенсу , термінал це кредитні, переказ кредитних +4% до ціни як мінімум. От обнал грошей з карти при покупці це важливо, купив снікерс і зняв грошей з каси 200 грн на щось ,
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Додано: Нед 18 вер, 2022 07:13
Alex2007 написав:
откройте хотя бы свою страницу на Prom.ua или других платформах "Успішна сантехніка" со своими товарами с возможностью интернет-заказов
На всіх платформах мої оптовики/гуртівні сидять - то ще ж мені з ними тягатись по ціні?)))
uaprofi написав:
Вы намекаете, что Вы вопросом кто Ваша целевая аудитория даже не задавались?))
Я натякаю на те, що ЦА - широка))
uaprofi написав:
отток население = уменьшение продаж
Так в місті Лева ще й додалось населення))
А далі пишете два взаємно протилежні речі>>>>>
uaprofi написав:сантехника малоперспективно
будут брать только картриджи и прокладки
остальное в аварийных ситуациях
uaprofi написав:если продаёте сантехнику на базаре
- Ваша целевая аудитория должна быть к примеру "жэковский" сантехник" и его клиенты - и тогда бизнес даже на базаре может заиграть новыми красками
;)
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