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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9952995399549955
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:27

  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:И да, терминал не помешает. Я хоть и не гоняюсь за кешбеками и не имею 100500 карточек всех банков, но всё же предпочитаю рассчитываться картой - так проще.
Дорого,перевод с карты на карту достаточно.Но кредитный ресурс пройдет мимо


ну тогда хотя бы номер карточки на видное место повесить в магазине. И на двери наклеить Виза-МастерКард - главное, чтоб видели люди, что есть безналичный расчет. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:42

  Alex2007 написав:
  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:И да, терминал не помешает. Я хоть и не гоняюсь за кешбеками и не имею 100500 карточек всех банков, но всё же предпочитаю рассчитываться картой - так проще.
Дорого,перевод с карты на карту достаточно.Но кредитный ресурс пройдет мимо


ну тогда хотя бы номер карточки на видное место повесить в магазине. И на двери наклеить Виза-МастерКард - главное, чтоб видели люди, что есть безналичный расчет. :D

з карти на карту без сенсу , термінал це кредитні, переказ кредитних +4% до ціни як мінімум. От обнал грошей з карти при покупці це важливо, купив снікерс і зняв грошей з каси 200 грн на щось ,
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 07:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alex2007 написав:откройте хотя бы свою страницу на Prom.ua или других платформах "Успішна сантехніка" со своими товарами с возможностью интернет-заказов

На всіх платформах мої оптовики/гуртівні сидять - то як же мені з ними тягатись по ціні?)))
  uaprofi написав:Вы намекаете, что Вы вопросом кто Ваша целевая аудитория даже не задавались?))

Я натякаю на те, що ЦА - широка))
  uaprofi написав:отток население = уменьшение продаж

Так в місті Лева ще й додалось населення))

А далі пишете два взаємно протилежні речі>>>>>
  uaprofi написав:сантехника малоперспективно
будут брать только картриджи и прокладки
остальное в аварийных ситуациях

  uaprofi написав:если продаёте сантехнику на базаре - Ваша целевая аудитория должна быть к примеру "жэковский" сантехник" и его клиенты - и тогда бизнес даже на базаре может заиграть новыми красками;)
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 18 вер, 2022 07:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 07:33

Нормально и даже приемлемо видеть значительную инфляцию в военное время — Нобелевский лауреат

Детали: несмотря на мрачные цифры (ВВП упал на 37%, а инфляция в стране выросла до 24%) экономист Пол Кругман в своей колонке (https://www.nytimes.com/column/paul-krugman) в New York Times оптимистично пишет об украинской экономике.
Он отмечает, что в годы Первой мировой войны Великобритания и США переживали похожую инфляцию, а ведь на их территорию тогда никто не вторгался. То же самое было в северных штатах США во время Гражданской войны.
По мнению Кругмана, украинские власти сумели успешно ограничить масштабы бедствия. Также спасла нашу страну помощь со всего мира. Он подчеркивает, что на ход войны повлияли не только поставки вооружения, но экономическая помощь .
На Западе есть школа внешнеполитической мысли, считающая, что Украина обречена, а потому помогать ей бессмысленно. Но Нобелевский лауреат уверен, что победа ВСУ на Харьковщине важна еще и тем, что разбивает аргументы этой школы и помогает стране заручиться стабильным потоком как оружия, так и денег.
edvardd
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