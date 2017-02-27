ну тогда хотя бы номер карточки на видное место повесить в магазине. И на двери наклеить Виза-МастерКард - главное, чтоб видели люди, что есть безналичный расчет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 вер, 2022 22:27
ну тогда хотя бы номер карточки на видное место повесить в магазине. И на двери наклеить Виза-МастерКард - главное, чтоб видели люди, что есть безналичный расчет.
Додано: Суб 17 вер, 2022 22:42
з карти на карту без сенсу , термінал це кредитні, переказ кредитних +4% до ціни як мінімум. От обнал грошей з карти при покупці це важливо, купив снікерс і зняв грошей з каси 200 грн на щось ,
Додано: Нед 18 вер, 2022 07:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На всіх платформах мої оптовики/гуртівні сидять - то як же мені з ними тягатись по ціні?)))
Я натякаю на те, що ЦА - широка))
Так в місті Лева ще й додалось населення))
А далі пишете два взаємно протилежні речі>>>>>
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 18 вер, 2022 07:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 вер, 2022 07:33
Нормально и даже приемлемо видеть значительную инфляцию в военное время — Нобелевский лауреат
Детали: несмотря на мрачные цифры (ВВП упал на 37%, а инфляция в стране выросла до 24%) экономист Пол Кругман в своей колонке (
Он отмечает, что в годы Первой мировой войны Великобритания и США переживали похожую инфляцию, а ведь на их территорию тогда никто не вторгался. То же самое было в северных штатах США во время Гражданской войны.
По мнению Кругмана, украинские власти сумели успешно ограничить масштабы бедствия. Также спасла нашу страну помощь со всего мира. Он подчеркивает, что на ход войны повлияли не только поставки вооружения, но экономическая помощь .
На Западе есть школа внешнеполитической мысли, считающая, что Украина обречена, а потому помогать ей бессмысленно. Но Нобелевский лауреат уверен, что победа ВСУ на Харьковщине важна еще и тем, что разбивает аргументы этой школы и помогает стране заручиться стабильным потоком как оружия, так и денег.
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