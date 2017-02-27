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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9952995399549955
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:27

  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:И да, терминал не помешает. Я хоть и не гоняюсь за кешбеками и не имею 100500 карточек всех банков, но всё же предпочитаю рассчитываться картой - так проще.
Дорого,перевод с карты на карту достаточно.Но кредитный ресурс пройдет мимо


ну тогда хотя бы номер карточки на видное место повесить в магазине. И на двери наклеить Виза-МастерКард - главное, чтоб видели люди, что есть безналичный расчет. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:42

  Alex2007 написав:
  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:И да, терминал не помешает. Я хоть и не гоняюсь за кешбеками и не имею 100500 карточек всех банков, но всё же предпочитаю рассчитываться картой - так проще.
Дорого,перевод с карты на карту достаточно.Но кредитный ресурс пройдет мимо


ну тогда хотя бы номер карточки на видное место повесить в магазине. И на двери наклеить Виза-МастерКард - главное, чтоб видели люди, что есть безналичный расчет. :D

з карти на карту без сенсу , термінал це кредитні, переказ кредитних +4% до ціни як мінімум. От обнал грошей з карти при покупці це важливо, купив снікерс і зняв грошей з каси 200 грн на щось ,
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 07:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alex2007 написав:откройте хотя бы свою страницу на Prom.ua или других платформах "Успішна сантехніка" со своими товарами с возможностью интернет-заказов

На всіх платформах мої оптовики/гуртівні сидять - то як же мені з ними тягатись по ціні?)))
  uaprofi написав:Вы намекаете, что Вы вопросом кто Ваша целевая аудитория даже не задавались?))

Я натякаю на те, що ЦА - широка))
  uaprofi написав:отток население = уменьшение продаж

Так в місті Лева ще й додалось населення))

А далі пишете два взаємно протилежні речі>>>>>
  uaprofi написав:сантехника малоперспективно
будут брать только картриджи и прокладки
остальное в аварийных ситуациях

  uaprofi написав:если продаёте сантехнику на базаре - Ваша целевая аудитория должна быть к примеру "жэковский" сантехник" и его клиенты - и тогда бизнес даже на базаре может заиграть новыми красками;)
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 18 вер, 2022 07:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 07:33

Нормально и даже приемлемо видеть значительную инфляцию в военное время — Нобелевский лауреат

Детали: несмотря на мрачные цифры (ВВП упал на 37%, а инфляция в стране выросла до 24%) экономист Пол Кругман в своей колонке (https://www.nytimes.com/column/paul-krugman) в New York Times оптимистично пишет об украинской экономике.
Он отмечает, что в годы Первой мировой войны Великобритания и США переживали похожую инфляцию, а ведь на их территорию тогда никто не вторгался. То же самое было в северных штатах США во время Гражданской войны.
По мнению Кругмана, украинские власти сумели успешно ограничить масштабы бедствия. Также спасла нашу страну помощь со всего мира. Он подчеркивает, что на ход войны повлияли не только поставки вооружения, но экономическая помощь .
На Западе есть школа внешнеполитической мысли, считающая, что Украина обречена, а потому помогать ей бессмысленно. Но Нобелевский лауреат уверен, что победа ВСУ на Харьковщине важна еще и тем, что разбивает аргументы этой школы и помогает стране заручиться стабильным потоком как оружия, так и денег.
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 10:36

Всі тонкощі бізнесу)

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Реально злить, що в якоммусь умовному епіку вигрібають товар/черги вишиковуються якщо якась акція...
А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!
ЧОМУ ТАК??!
потому что для человека с деньгами цена не на 1м месте, а на 1м удобство, ассортимент, сервис, парковка. Он поехал в эпик, припарковался по человечески, взял тележку, купил всё начиная от пива заканчивая детскими игрушками и пылесосами. Тм же в кафе эпицентра культурно покушал пиццу. У вас на рынке такое есть? Когда я жил в Львове покупал всё на Шуваре и Пивденном. На краковском и санта барбаре был один раз, мне не понравилось.

Тому я там вище запитав про - "магазин на першому поверсі в ЖК"... але тут теж не схвалили(лише, якщо надавати послуги)
  Shaman написав:йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість.
можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива

Фактично так - моя ЦА переважно й була "не багаті люди"... - тому я, майже, завжди робив ставку на "трохи нижчу ціну, ніж в найближчих конкурентів" :idea:
А тут, думав: - зроблю значно нижчу ціну, так як я на фронті, а тато не дуже має час тим займатись(лише по вихідних) - то думав, тато розпродасть товар до мінімально-граничного за 2-3міс(бо я добрячі був зробив запаси товару... - та й завжди любив ходовий товар тримати в більших запасах, ніж потрібно), а далі буде закупляти товар по мінімуму, щоб просто підтримувати асортимент (докупляти лише ходовий товар і в мінімальних кількостях)...
Думав, що реально трохи будуть розбирати швидше, так як останні місяці всюди все дуже здорожчало... - а воно щось зовсім "від перестановки доданків... - каса вихідних днів - не зростає"©(відносно кас до повномаштабного вторгнення) А деякі дні - і взагалі, каса - "якась ганьба")))
І то при тому, що таки товар зріс у ціні за пів року. Тож виходить, що кількість товару продається меншою, ніж 7міс. тому :roll: - і знову ж таки: " а ціни то майже на весь товар - значно дешевше, ніж в найближчих конкурентів!!!"

Як так? :shock:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 18 вер, 2022 11:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 10:55

Відшліфовуємо помилки у бізнесі)

  Сибарит написав:Я привел пример велосипедов, поскольку они были Вашей предыдущей версией
Сантехнику и электрику сразу в топку - даже если что-то сломалось, нет смысла бежать в магазин, сломя голову, поскольку мало кто станет это менять самостоятельно. С посудой чуть полегче - если подгорела единственная кастрюля, а жрать хочется... Вот только вероятность этого события тоже невелика.
Не бывает условных магазинов - бывает реальный товар.
Дома внезапно закончились <реальный Ваш товар>. Насколько это реально и насколько часто? Это главное для магазина у дома

І все ж таки :D - якщо отак все "в топку" - як тоді я умудрився заробити за 10р. на два котловани/квартири? :D
(так, я дуже жорстко на всьому економив/багато в чому собі відмовляв... - але і в бізнесі ж якось умудрявся витягувати +/-700дол/міс) ??? :shock:
  amtrans написав:Нет у базаров будущего и все тут

Якось сумно...
Але ж базари/ринки існують і в більш розвинутих країнах?

Всі в ТРЦ не помістяться))

А що думаєте про магазин на першому поверсі? Теж думаєте, що лише "послуги"(ну і продукти) - можуть прижитися/вижити?
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 11:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В рамках воскресного офтопа - на чем растем на выходных, панове?
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 11:13

  Успіх написав:як тоді я умудрився заробити за 10р. на два котловани/квартири?
может быть жена помогала? Заработать 1куе до войны было не так уж и сложно
  Успіх написав:Але ж базари/ринки існують і в більш розвинутих країнах?
Вот например
https://t.me/daokedao/23720

В мелких городках базары были, есть и ещё будут, а в крупных их вытеснят крупный бизнес, ТРЦ и интернет торговля. Так что подбираете себе локацию в городе поменьше. :D например Моршин/ Стрый.
  Успіх написав:послуги"(ну і продукти
услуги и продукты потому что их не покупают по интернету, продукты нужны сейчас, поэтому интернет заказ + доставка не прижилась.

Услуги это работа мастера, зачем ему работодатель в виде крупного бизнеса, каждый мастер наоборот мечтает о своем парикмахерской, ресторане, стоматологии чем работать на дядю.

Поэтому в сфере услуг крупный бизнес невозможен. Исключение - перевозка пассажиров, там за коррупцию жирные маршруты могут отдать крупным фирмам, а мелким показать дулю.

А с товарами наоборот, у кого то есть миллионы выкупить участок, поставить там громадный торговый зал с ассортиментом всего на свете, рядом кафе и парковку. У вас таких денег нет? Значит и тягаться с ними смысла нет. Рано или поздно ваш покупатель уйдет в эпицентр.
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 11:45

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немного присели...
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