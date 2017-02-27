ну тогда хотя бы номер карточки на видное место повесить в магазине. И на двери наклеить Виза-МастерКард - главное, чтоб видели люди, что есть безналичный расчет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 вер, 2022 22:27
ну тогда хотя бы номер карточки на видное место повесить в магазине. И на двери наклеить Виза-МастерКард - главное, чтоб видели люди, что есть безналичный расчет.
Додано: Суб 17 вер, 2022 22:42
з карти на карту без сенсу , термінал це кредитні, переказ кредитних +4% до ціни як мінімум. От обнал грошей з карти при покупці це важливо, купив снікерс і зняв грошей з каси 200 грн на щось ,
Додано: Нед 18 вер, 2022 07:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На всіх платформах мої оптовики/гуртівні сидять - то як же мені з ними тягатись по ціні?)))
Я натякаю на те, що ЦА - широка))
Так в місті Лева ще й додалось населення))
А далі пишете два взаємно протилежні речі>>>>>
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 18 вер, 2022 07:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 вер, 2022 07:33
Нормально и даже приемлемо видеть значительную инфляцию в военное время — Нобелевский лауреат
Детали: несмотря на мрачные цифры (ВВП упал на 37%, а инфляция в стране выросла до 24%) экономист Пол Кругман в своей колонке (
Он отмечает, что в годы Первой мировой войны Великобритания и США переживали похожую инфляцию, а ведь на их территорию тогда никто не вторгался. То же самое было в северных штатах США во время Гражданской войны.
По мнению Кругмана, украинские власти сумели успешно ограничить масштабы бедствия. Также спасла нашу страну помощь со всего мира. Он подчеркивает, что на ход войны повлияли не только поставки вооружения, но экономическая помощь .
На Западе есть школа внешнеполитической мысли, считающая, что Украина обречена, а потому помогать ей бессмысленно. Но Нобелевский лауреат уверен, что победа ВСУ на Харьковщине важна еще и тем, что разбивает аргументы этой школы и помогает стране заручиться стабильным потоком как оружия, так и денег.
Додано: Нед 18 вер, 2022 10:36
Всі тонкощі бізнесу)
Тому я там вище запитав про - "магазин на першому поверсі в ЖК"... але тут теж не схвалили(лише, якщо надавати послуги)
Фактично так - моя ЦА переважно й була "не багаті люди"... - тому я, майже, завжди робив ставку на "трохи нижчу ціну, ніж в найближчих конкурентів"
А тут, думав: - зроблю значно нижчу ціну, так як я на фронті, а тато не дуже має час тим займатись(лише по вихідних) - то думав, тато розпродасть товар до мінімально-граничного за 2-3міс(бо я добрячі був зробив запаси товару... - та й завжди любив ходовий товар тримати в більших запасах, ніж потрібно), а далі буде закупляти товар по мінімуму, щоб просто підтримувати асортимент (докупляти лише ходовий товар і в мінімальних кількостях)...
Думав, що реально трохи будуть розбирати швидше, так як останні місяці всюди все дуже здорожчало... - а воно щось зовсім "від перестановки доданків... - каса вихідних днів - не зростає"©(відносно кас до повномаштабного вторгнення) А деякі дні - і взагалі, каса - "якась ганьба")))
І то при тому, що таки товар зріс у ціні за пів року. Тож виходить, що кількість товару продається меншою, ніж 7міс. тому - і знову ж таки: " а ціни то майже на весь товар - значно дешевше, ніж в найближчих конкурентів!!!"
Як так?
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 18 вер, 2022 11:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 18 вер, 2022 10:55
Відшліфовуємо помилки у бізнесі)
І все ж таки - якщо отак все "в топку" - як тоді я умудрився заробити за 10р. на два котловани/квартири?
(так, я дуже жорстко на всьому економив/багато в чому собі відмовляв... - але і в бізнесі ж якось умудрявся витягувати +/-700дол/міс) ???
Якось сумно...
Але ж базари/ринки існують і в більш розвинутих країнах?
Всі в ТРЦ не помістяться))
А що думаєте про магазин на першому поверсі? Теж думаєте, що лише "послуги"(ну і продукти) - можуть прижитися/вижити?
Додано: Нед 18 вер, 2022 11:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В рамках воскресного офтопа - на чем растем на выходных, панове?
Додано: Нед 18 вер, 2022 11:13
может быть жена помогала? Заработать 1куе до войны было не так уж и сложно
Вот например
В мелких городках базары были, есть и ещё будут, а в крупных их вытеснят крупный бизнес, ТРЦ и интернет торговля. Так что подбираете себе локацию в городе поменьше. например Моршин/ Стрый.
услуги и продукты потому что их не покупают по интернету, продукты нужны сейчас, поэтому интернет заказ + доставка не прижилась.
Услуги это работа мастера, зачем ему работодатель в виде крупного бизнеса, каждый мастер наоборот мечтает о своем парикмахерской, ресторане, стоматологии чем работать на дядю.
Поэтому в сфере услуг крупный бизнес невозможен. Исключение - перевозка пассажиров, там за коррупцию жирные маршруты могут отдать крупным фирмам, а мелким показать дулю.
А с товарами наоборот, у кого то есть миллионы выкупить участок, поставить там громадный торговый зал с ассортиментом всего на свете, рядом кафе и парковку. У вас таких денег нет? Значит и тягаться с ними смысла нет. Рано или поздно ваш покупатель уйдет в эпицентр.
Додано: Нед 18 вер, 2022 12:05
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
Та все прозоро))
Перевожу зразу в долари(хоч всі доходи поступали в гривні)
Я >>> 700дол(з бізнесу) + 100-150дол(з депо колись капало по жирних %%) + на соціальному доларі колись певну суму заробив(може 1Кдол, а може і 2К, чи 3К вийшло - не пам'ятаю)
Дружина >>> 200-250дол.
Все просто/прозоро))
На першу хату її батьки дали - 0
Мої батьки - ПОЗИЧИЛИ мені декілька тисяч, які я за рік, чи чуть більше - віддав!(просто мої кошти були порозкидувані по різних банках на різні терміни... - але моїх грошей вистачало на котлован, якщо б міг зняти з нерозривних депо)
На другу хату(смарт, ще будується) - аналогічно, як на попередню.
Ну от - і я теж це підозрюю
То, підводячи підсумок - треба кидати ту "валізу без ручки"?
Але, я Вам казав, що ще хочу після війни з того бізнесу зробити "хобі")) - тобто, виходити на 3, може 4дні(а не так, як колись херачив по 7 і дуже рідко по 6днів/тиждень!). Але, якщо буду бачити, що взагалі, "тупо", - лише займає мій час, то напевно, прийдеться залишати ту справу...
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 18 вер, 2022 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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