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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9954995599569957>
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:08

Успіх Переважна більшість бізнесу вже не та. Якщо в 90-і роки у мами ЗП була ~60$ то торгівля на базарі (автозапчастини) приносила 200-300$ (3 дні на тиждень). До 2014 ще було співвідношення 500$ ЗП, 500$ торгівля (2-3 дні на тиждень). З 2014 до карантину бізнес доживав своє в режимі 500$ ЗП, 100$ торгівля (1 день в тиждень). З початком карантину бізнес закрився повністю.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:14

Гірка правда...

  Дюрі-бачі написав:Переважна більшість бізнесу вже не та

Так отож! :?

Хоч я почав бізнес у 2010р, але теж з кожним роком бачив тенденцію/напрямок руху торгівлі у слід руського корабля! :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:19

Успіх В контексті теми зараз найвигідніший бізнес: купувати і продавати валюту. Прибутковість від 5% за раз, попит шалений - клієнти самі в чергу стають.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Але, я Вам казав, що ще хочу після війни з того бізнесу зробити "хобі")) - тобто, виходити на 3, може 4дні(а не так, як колись херачив по 7 і дуже рідко по 6днів/тиждень!). Але, якщо буду бачити, що взагалі, "тупо", - лише займає мій час, то напевно, прийдеться залишати ту справу...

За апрель-июль, который прожил в Виннице в новом ЖК закрылся один продуктовый магазин (не выдержал конкуренцию с таким же магазин, но чуть больше в этом ЖК), а также только открытый в июне магазин одежды закрылся через месяц.
Велосипендый магазин, пивная наливайка и салоны красоты работают с постоянным потоком клиентов. Можете тоже открыть пивнушку.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:37

Ні, я вже хочу чогось спокійнішого(типу здача квартир))))

  alfredhaos написав:пивная наливайка и салоны красоты

Дуже геморно/багато грання з тим))
Як вишикуються в чергу від пожежників, до санепідем попрошайки, то моїх нервів не вистачить!
А нерви то після війни в мене будуть не айс)) - може загостритись "гострий синдром справедливості)) і тоді піпець попрошайкам-хабарникам))
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:41

  Дюрі-бачі написав:Успіх В контексті теми зараз найвигідніший бізнес: купувати і продавати валюту. Прибутковість від 5% за раз, попит шалений - клієнти самі в чергу стають.

Знову ж таки "нервово-небезпечний" бізнес))
Тож, читайте мій допис вище☝️😁
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 13:02

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Успіх В контексті теми зараз найвигідніший бізнес: купувати і продавати валюту. Прибутковість від 5% за раз, попит шалений - клієнти самі в чергу стають.

Знову ж таки "нервово-небезпечний" бізнес))
Тож, читайте мій допис вище☝️😁

Я Вам скажу умейте менять бизнес и не боятся трудностей. У меня в жизни были и подъёмы и падения. Находил решения и начинал заниматься чем то для себя новым.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 13:54

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Успіх В контексті теми зараз найвигідніший бізнес: купувати і продавати валюту. Прибутковість від 5% за раз, попит шалений - клієнти самі в чергу стають.

Знову ж таки "нервово-небезпечний" бізнес))
Тож, читайте мій допис вище☝️😁


ПЛЯТЬ ..... когда же вы воюете ?

Бьете по врагу снарядами ?

С пАбратЫмамЫ ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

холява завидует, всё внимание не ему.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:26

  sailed написав:холява завидует, всё внимание не ему.
А меж тем курс подрастает... Чувствую, на следующей неделе будем брать новые высоты))
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