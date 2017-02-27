edvardd написав:

Нормально и даже приемлемо видеть значительную инфляцию в военное время — Нобелевский лауреатДетали: несмотря на мрачные цифры (ВВП упал на 37%, а инфляция в стране выросла до 24%) экономист Пол Кругман в своей колонке () в New York Times оптимистично пишет об украинской экономике.Он отмечает, что в годы Первой мировой войны Великобритания и США переживали похожую инфляцию, а ведь на их территорию тогда никто не вторгался. То же самое было в северных штатах США во время Гражданской войны.По мнению Кругмана, украинские власти сумели успешно ограничить масштабы бедствия. Также спасла нашу страну помощь со всего мира. Он подчеркивает, что на ход войны повлияли не только поставки вооружения, но экономическая помощь .На Западе есть школа внешнеполитической мысли, считающая, что Украина обречена, а потому помогать ей бессмысленно. Но Нобелевский лауреат уверен, что победа ВСУ на Харьковщине важна еще и тем, что разбивает аргументы этой школы и помогает стране заручиться стабильным потоком как оружия, так и денег.