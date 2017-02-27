17.09.2022 Bloomberg ЄЦБ обрав п’ять компаній для розробки прототипу цифрового євро: Amazon (США), іспанський CaixaBank, французький Worldline SA, італійський Nexi SpA та EPI. Загалом заявки на участь подало 54 провайдери інтерфейсу для розробки прототипів... ЄЦБ, ймовірно, буде одним з перших центральних банків розвиненої економіки, які випустять цифрову форму своєї валюти, і офіційні особи вказують на середину цього десятиліття для можливого впровадження. Наразі компанія перебуває на дворічній "фазі розслідування" проєкту цифрового євро і не прийняла офіційного рішення щодо запуску цифрової валюти. https://www.bloomberg.com/news/articles ... ify%20wall https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/18/691598/
edvardd написав:Нормально и даже приемлемо видеть значительную инфляцию в военное время — Нобелевский лауреат
Детали: несмотря на мрачные цифры (ВВП упал на 37%, а инфляция в стране выросла до 24%) экономист Пол Кругман в своей колонке (https://www.nytimes.com/column/paul-krugman) в New York Times оптимистично пишет об украинской экономике. Он отмечает, что в годы Первой мировой войны Великобритания и США переживали похожую инфляцию, а ведь на их территорию тогда никто не вторгался. То же самое было в северных штатах США во время Гражданской войны. По мнению Кругмана, украинские власти сумели успешно ограничить масштабы бедствия. Также спасла нашу страну помощь со всего мира. Он подчеркивает, что на ход войны повлияли не только поставки вооружения, но экономическая помощь . На Западе есть школа внешнеполитической мысли, считающая, что Украина обречена, а потому помогать ей бессмысленно. Но Нобелевский лауреат уверен, что победа ВСУ на Харьковщине важна еще и тем, что разбивает аргументы этой школы и помогает стране заручиться стабильным потоком как оружия, так и денег.
Ниодна страна сразу после войны не испытывала процветания, если конечно война не закончится захватом нефтянных вышек где-то в Сибири. А так обычно происходит гиперинфляция и нормированные ресурсы по карточкам. Требуется время чтобы обесценить весь внутренний неподьемный долг, который некому отдавать.
Что-то у нас перестали публиковать статистику по внешнему долгу в иностранной валюте, нигде найти не могу. Нашел только что перевалили за 100% ВВП.
42.0/42.2 - киевский опт на моменте.
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 18 вер, 2022 18:04, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:Нормально и даже приемлемо видеть значительную инфляцию в военное время — Нобелевский лауреат
Детали: несмотря на мрачные цифры (ВВП упал на 37%, а инфляция в стране выросла до 24%) экономист Пол Кругман в своей колонке (https://www.nytimes.com/column/paul-krugman) в New York Times оптимистично пишет об украинской экономике. Он отмечает, что в годы Первой мировой войны Великобритания и США переживали похожую инфляцию, а ведь на их территорию тогда никто не вторгался. То же самое было в северных штатах США во время Гражданской войны. По мнению Кругмана, украинские власти сумели успешно ограничить масштабы бедствия. Также спасла нашу страну помощь со всего мира. Он подчеркивает, что на ход войны повлияли не только поставки вооружения, но экономическая помощь . На Западе есть школа внешнеполитической мысли, считающая, что Украина обречена, а потому помогать ей бессмысленно. Но Нобелевский лауреат уверен, что победа ВСУ на Харьковщине важна еще и тем, что разбивает аргументы этой школы и помогает стране заручиться стабильным потоком как оружия, так и денег.
Ниодна страна сразу после войны не испытывала процветания, если конечно война не закончится захватом нефтянных вышек где-то в Сибири. А так обычно происходит гиперинфляция и нормированные ресурсы по карточкам. Требуется время чтобы обесценить весь внутренний неподьемный долг, который некому отдавать.
Что-то у нас перестали публиковать статистику по внешнему долгу в иностранной валюте, нигде найти не могу. Нашел только что перевалили за 100% ВВП.
42.0/42.2 - киевский опт на моменте.
ваш постоянный "отрицательный оптимизм" нужно всегда делить в несколько раз.