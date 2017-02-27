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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9948994999509951>
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 17:37

17.09.2022 Bloomberg
ЄЦБ обрав п’ять компаній для розробки прототипу цифрового євро: Amazon (США), іспанський CaixaBank, французький Worldline SA, італійський Nexi SpA та EPI. Загалом заявки на участь подало 54 провайдери інтерфейсу для розробки прототипів...
ЄЦБ, ймовірно, буде одним з перших центральних банків розвиненої економіки, які випустять цифрову форму своєї валюти, і офіційні особи вказують на середину цього десятиліття для можливого впровадження. Наразі компанія перебуває на дворічній "фазі розслідування" проєкту цифрового євро і не прийняла офіційного рішення щодо запуску цифрової валюти.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ify%20wall
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/18/691598/
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 17:57

  edvardd написав:Нормально и даже приемлемо видеть значительную инфляцию в военное время — Нобелевский лауреат

Детали: несмотря на мрачные цифры (ВВП упал на 37%, а инфляция в стране выросла до 24%) экономист Пол Кругман в своей колонке (https://www.nytimes.com/column/paul-krugman) в New York Times оптимистично пишет об украинской экономике.
Он отмечает, что в годы Первой мировой войны Великобритания и США переживали похожую инфляцию, а ведь на их территорию тогда никто не вторгался. То же самое было в северных штатах США во время Гражданской войны.
По мнению Кругмана, украинские власти сумели успешно ограничить масштабы бедствия. Также спасла нашу страну помощь со всего мира. Он подчеркивает, что на ход войны повлияли не только поставки вооружения, но экономическая помощь .
На Западе есть школа внешнеполитической мысли, считающая, что Украина обречена, а потому помогать ей бессмысленно. Но Нобелевский лауреат уверен, что победа ВСУ на Харьковщине важна еще и тем, что разбивает аргументы этой школы и помогает стране заручиться стабильным потоком как оружия, так и денег.


Ниодна страна сразу после войны не испытывала процветания, если конечно война не закончится захватом нефтянных вышек где-то в Сибири. А так обычно происходит гиперинфляция и нормированные ресурсы по карточкам. Требуется время чтобы обесценить весь внутренний неподьемный долг, который некому отдавать.

Что-то у нас перестали публиковать статистику по внешнему долгу в иностранной валюте, нигде найти не могу. Нашел только что перевалили за 100% ВВП.

42.0/42.2 - киевский опт на моменте.
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 18 вер, 2022 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:03

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

Дякую, що створили мені персональну гілку)))
Правда, вона щось не до кінця працює - немає можливості там відповісти(відсутня "кнопка")
Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:08

  Успіх написав:Дякую, що створили мені персональну гілку)))
Правда, вона щось не до кінця працює - немає можливості там відповісти(відсутня "кнопка")
Бізнес Долярчика/Успіха - поради

тільки цитувати :D

до речі, вам назвою запропонували новий бізнес - давати поради ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:16

  Moneta написав:
  edvardd написав:Нормально и даже приемлемо видеть значительную инфляцию в военное время — Нобелевский лауреат

Детали: несмотря на мрачные цифры (ВВП упал на 37%, а инфляция в стране выросла до 24%) экономист Пол Кругман в своей колонке (https://www.nytimes.com/column/paul-krugman) в New York Times оптимистично пишет об украинской экономике.
Он отмечает, что в годы Первой мировой войны Великобритания и США переживали похожую инфляцию, а ведь на их территорию тогда никто не вторгался. То же самое было в северных штатах США во время Гражданской войны.
По мнению Кругмана, украинские власти сумели успешно ограничить масштабы бедствия. Также спасла нашу страну помощь со всего мира. Он подчеркивает, что на ход войны повлияли не только поставки вооружения, но экономическая помощь .
На Западе есть школа внешнеполитической мысли, считающая, что Украина обречена, а потому помогать ей бессмысленно. Но Нобелевский лауреат уверен, что победа ВСУ на Харьковщине важна еще и тем, что разбивает аргументы этой школы и помогает стране заручиться стабильным потоком как оружия, так и денег.


Ниодна страна сразу после войны не испытывала процветания, если конечно война не закончится захватом нефтянных вышек где-то в Сибири. А так обычно происходит гиперинфляция и нормированные ресурсы по карточкам. Требуется время чтобы обесценить весь внутренний неподьемный долг, который некому отдавать.

Что-то у нас перестали публиковать статистику по внешнему долгу в иностранной валюте, нигде найти не могу. Нашел только что перевалили за 100% ВВП.

42.0/42.2 - киевский опт на моменте.


ваш постоянный "отрицательный оптимизм" нужно всегда делить в несколько раз. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:08

  asti написав:
  sailed написав:холява завидует, всё внимание не ему.
А меж тем курс подрастает... Чувствую, на следующей неделе будем брать новые высоты))

Несколько дней назад достаточно оптимистично высказывались по причинам отсутствия роста курса, какие причины заставили изменить свое суждение?
  asti написав:Вів 13 вер, 2022 21:29
Как по мне, рост выдыхается. Последний подскок был связан с дефицитом налички и слухами, что НБУ в очередной раз повысит оф курс. Не сталося - наличку подвезли, курс НБУ на месте и курс на налике стал сползать потихоньку а тут ещё и ЗСУ сюрприз преподнесли!))
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:15

Сползать не будет. Может временно остановиться до конца мес. в отметке 42-42,3
Нам все помогают, НБУ свои резервы сжигает, а курс идёт вверх. Да и бюджет на 23г. заложен 42, а значит пока война, то будет все 50 и выше
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:25

  asti написав:
  sailed написав:холява завидует, всё внимание не ему.
А меж тем курс подрастает... Чувствую, на следующей неделе будем брать новые высоты))

Так точно, коллега. Ждем очередной жест доброй воли от НБУ и выравнивание разрыва. Хотя бы до 40 грн.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:30

  sailed написав:
  asti написав:
  sailed написав:холява завидует, всё внимание не ему.
А меж тем курс подрастает... Чувствую, на следующей неделе будем брать новые высоты))

Так точно, коллега. Ждем очередной жест доброй воли от НБУ и выравнивание разрыва. Хотя бы до 40 грн.



думаю до НГ апнут до 40-42 на МБ)) :mrgreen:
greenback1996
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

думается, что нынешнее сползание курса бакса вверх сейчас больше связано с общим удорожанием доллара в мире (в 2014 году кстати то же самое было - все/большинство вторичных валют и активов слабели к баксу)
Alex2007
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