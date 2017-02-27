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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:04
Alex2007
тут на на влияние индекса бакса в мире кроме Сибарита мало кто смотрит.
война и т.д. похоже к нг 45-50 вполне реально...
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