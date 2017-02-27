Alex2007
тут на на влияние индекса бакса в мире кроме Сибарита мало кто смотрит.
война и т.д. похоже к нг 45-50 вполне реально...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:04
Alex2007
тут на на влияние индекса бакса в мире кроме Сибарита мало кто смотрит.
война и т.д. похоже к нг 45-50 вполне реально...
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:21
текущее положение военных дел давным-давно заложено в курс.
Резервы сейчас стали выше чем месяц-два назад и не так уж критично. Благодаря финансовой и другой западной поддержке, фин.система и гривна держатся пока что нормально, как мне кажется. И вообще пора уже межбанк включать в обычный режим - да, вероятны "небольшие курсовые последствия", - ну рано или поздно его и так придется включать. А играться в фиксированный курс - всем понятно, что на этом кто-то зарабатывает.
п.с. кстати почему некоторые банки светят курсами на уличных табло со значениями около черного рынка (ну точно не около фиксированного нбу-шного значения) и им можно, а обменникам у которых валюта и гривна всегда есть - так нельзя. Смешно .
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:28
А почему кто-то не захочет на этом зарабатывать дальше? Школоту во внимание не берем. Оживление моральных качеств, исходя из известных фактов, сюда приписать сложно.
Добрая половина банков. К тому же меняют курсы также синхронно, как оставшиеся обменки оставшиеся без табло.
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:37
Я вижу ребятам "сверху" такое положение дел с разрывом курсов 10+ процентов нравится - золотое дно, так сказать. Они даже в своих комментах журналистам, ничего странного и плохого в таких курсовых разрывах уже не видят, почти что как за норму считают это.
п.с Попался мне на неделе на глаза один такой "школьник" в приватбанке - руководил парадом возле терминала и кассы с толпой еще более младшей ничего не соображающей школоты.
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:40
Они его катализируют, почему оно должно их расстраивать? В принципе они ни кому ничего не обещали.
Додано: Нед 18 вер, 2022 22:04
Зрозуміти б незрозуміле!©
Якщо (бачу) всі впевнені в зростанні курсу до 45-50 до НР, то мабуть, ви зараз сміливо на всю вільну гривню купуєте долар по 42?
Ні? - аааааааааа, тут же всі розумні)) і розміщують всю свою вільну гривню на "соціальне депо" - так?
(з наївною надією забрати готівку через 3міс)
Якщо, це так(і перший, і другий варіант - ок) - то чого ви всі, наче, переймаєтесь?
Спіть спокійно))
Чи що саме вас бентежить?(ви ж то, наче, свої кошти зберегли)
Додано: Пон 19 вер, 2022 01:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
на сегодня возможно, а как оно буде дали х.з. бабло будут печатать на зарплаты и много чего другое - вряд ли помощь всё перекроет и в озвученных мной цифрах ничо страшного то и нема...
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