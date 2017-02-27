Додано: Нед 18 вер, 2022 21:21

чик написав: Alex2007

тут на на влияние индекса бакса в мире кроме Сибарита мало кто смотрит.

война и т.д. похоже к нг 45-50 вполне реально... тут на на влияние индекса бакса в мире кромеа мало кто смотрит.война и т.д. похоже к нг 45-50 вполне реально...

текущее положение военных дел давным-давно заложено в курс.Резервы сейчас стали выше чем месяц-два назад и не так уж критично. Благодаря финансовой и другой западной поддержке, фин.система и гривна держатся пока что нормально, как мне кажется. И вообще пора уже межбанк включать в обычный режим - да, вероятны "небольшие курсовые последствия", - ну рано или поздно его и так придется включать. А играться в фиксированный курс - всем понятно, что на этом кто-то зарабатывает.п.с. кстати почему некоторые банки светят курсами на уличных табло со значениями около черного рынка (ну точно не около фиксированного нбу-шного значения) и им можно, а обменникам у которых валюта и гривна всегда есть - так нельзя. Смешно