Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження від грального бізнесу в січні-серпні 2022 року зросли вдесятеро — до 277,7 млн грн
Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі.
«Надходження від грального бізнесу за 8 місяців 2022 року зросли порівняно з 2021 роком в 10 разів — з 26,9 млн грн до 277,7 млн грн (без врахування плати за ліцензії)», — йдеться в повідомленні.
Водночас, зауважує Гетманцев, відрахування податку з виграшів збільшилися з 24 млн грн лише до 77,7 млн грн, що, на його думку, не відповідає обсягу ринку та сумам виплачених виграшів.
Відтак, голова податкового комітету ВР вимагає від Державної податкової служби провести в установленому законом порядку перевірку відомостей про відповідні виплати і, в разі встановлення порушення, донарахувати суми недоїмки.
Як повідомлялося, у серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,6 млрд гривень. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок: ПДВ з вироблених в Україні товарів – 16,4 млрд грн (зібрано 25,9 млрд, відшкодовано – 9,5 млрд грн), ПДВ з ввезених на митну територію України товарів – 26,2 млрд грн, податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,7 млрд грн, акцизного податку – 7,8 млрд грн, податку на прибуток підприємств – 17,4 млрд грн, рентної плати за користування надрами – 8,2 млрд грн, ввізного та вивізного мита – 2,5 млрд гривень.