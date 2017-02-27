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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9949995099519952
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 07:58

Надходження у бюджет від грального бізнесу зросли вдесятеро — Гетманцев
Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження від грального бізнесу в січні-серпні 2022 року зросли вдесятеро — до 277,7 млн грн

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі.

«Надходження від грального бізнесу за 8 місяців 2022 року зросли порівняно з 2021 роком в 10 разів — з 26,9 млн грн до 277,7 млн грн (без врахування плати за ліцензії)», — йдеться в повідомленні.

Водночас, зауважує Гетманцев, відрахування податку з виграшів збільшилися з 24 млн грн лише до 77,7 млн грн, що, на його думку, не відповідає обсягу ринку та сумам виплачених виграшів.

Відтак, голова податкового комітету ВР вимагає від Державної податкової служби провести в установленому законом порядку перевірку відомостей про відповідні виплати і, в разі встановлення порушення, донарахувати суми недоїмки.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,6 млрд гривень. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок: ПДВ з вироблених в Україні товарів – 16,4 млрд грн (зібрано 25,9 млрд, відшкодовано – 9,5 млрд грн), ПДВ з ввезених на митну територію України товарів – 26,2 млрд грн, податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,7 млрд грн, акцизного податку – 7,8 млрд грн, податку на прибуток підприємств – 17,4 млрд грн, рентної плати за користування надрами – 8,2 млрд грн, ввізного та вивізного мита – 2,5 млрд гривень.
https://ua-independent.com/nadkhodzhenn ... hetmantsev
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 08:56

Успіх
ні, все не так.
Купуються товари які ще не зросли в ціні пропорційно до курсу, та в будь-якому разі знадобляться в недалекому майбутньому, або товари які можна продати з нормальним профіт теж через деякий час.
Ніяких соц влохжень в папір.

ЗЁбра, як та мега-круті влохження в біток?
Тепер точно брати на всі чи ще почекати???
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:10

Газ вниз евро вверх

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1800 за тысячу кубометров

Это все равно очень высокая цена, но чудес не бывает: хранилища заполнены более чем на 85 процентов, в ряде стран Европы они заполнены полностью на все 100 процентов и даже чуть выше. Поэтому цены неизбежно будут снижаться, что не исключает чисто спекулятивных скачков, как это было на прошлой неделе.
vitaliian
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