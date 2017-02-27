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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9949995099519952
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:10

Газ вниз евро вверх

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1800 за тысячу кубометров

Это все равно очень высокая цена, но чудес не бывает: хранилища заполнены более чем на 85 процентов, в ряде стран Европы они заполнены полностью на все 100 процентов и даже чуть выше. Поэтому цены неизбежно будут снижаться, что не исключает чисто спекулятивных скачков, как это было на прошлой неделе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:16

  vitaliian написав:
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1800 за тысячу кубометров

Это все равно очень высокая цена, но чудес не бывает: хранилища заполнены более чем на 85 процентов, в ряде стран Европы они заполнены полностью на все 100 процентов и даже чуть выше. Поэтому цены неизбежно будут снижаться, что не исключает чисто спекулятивных скачков, как это было на прошлой неделе.

Анатолий Несмиян (c)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:17

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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:39

🇺🇸USD 42.10 42.35
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в телеге :
Возможен Торг!!! Возможно брогирование!!!
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alex2007 написав:А играться в фиксированный курс - всем понятно, что на этом кто-то зарабатывает.


зарабатывает конечно...
почему растет курс на наличке?
растет сумма отката за возможность купить по курсу НБУ

депозиты по 50к -это игра в песочнице,
у взрослых дядей проходят сотни миллионов гривен
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:14

Гетьманцев підтверджує гральну ідею - https://minfin.com.ua/ua/2022/09/18/92426002/
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:55

  копейка написав:
  asti написав:
  sailed написав:холява завидует, всё внимание не ему.
А меж тем курс подрастает... Чувствую, на следующей неделе будем брать новые высоты))

Несколько дней назад достаточно оптимистично высказывались по причинам отсутствия роста курса, какие причины заставили изменить свое суждение?
,

наверно дошедший слух о том что
Словакия отказалась пропускать самолеты с долларами в Ужгород
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:10

Запорожье, подросли
🇺🇸USD 42.20 42.40
🇪🇺EUR 41.20 41.50
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кривий Ріг
USD 42.10-42.40
EUR 41.15-41.35
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