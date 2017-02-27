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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 вер, 2022 09:10
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1800 за тысячу кубометров
Это все равно очень высокая цена, но чудес не бывает: хранилища заполнены более чем на 85 процентов, в ряде стран Европы они заполнены полностью на все 100 процентов и даже чуть выше. Поэтому цены неизбежно будут снижаться, что не исключает чисто спекулятивных скачков, как это было на прошлой неделе.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 09:16
vitaliian написав:
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1800 за тысячу кубометров
Это все равно очень высокая цена, но чудес не бывает: хранилища заполнены более чем на 85 процентов, в ряде стран Европы они заполнены полностью на все 100 процентов и даже чуть выше. Поэтому цены неизбежно будут снижаться, что не исключает чисто спекулятивных скачков, как это было на прошлой неделе.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 09:17
Игорь Алексеевич
Баешь игральные автоматы на каждом перекрестке! Крутани барабан - поддержи бюджет!
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Додано: Пон 19 вер, 2022 09:39
🇺🇸USD 42.10 42.35
🇪🇺EUR 41.00 41.50
в телеге :
Возможен Торг!!! Возможно брогирование!!!
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Додано: Пон 19 вер, 2022 09:45
Alex2007 написав:
А играться в фиксированный курс - всем понятно, что на этом кто-то зарабатывает.
зарабатывает конечно...
почему растет курс на наличке?
растет сумма отката за возможность купить по курсу НБУ
депозиты по 50к -это игра в песочнице,
у взрослых дядей проходят сотни миллионов гривен
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Додано: Пон 19 вер, 2022 10:14
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Додано: Пон 19 вер, 2022 10:55
копейка написав: asti написав: sailed написав:холява
завидует, всё внимание не ему.
А меж тем курс подрастает... Чувствую, на следующей неделе будем брать новые высоты))
Несколько дней назад достаточно оптимистично высказывались по причинам отсутствия роста курса, какие причины заставили изменить свое суждение?
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наверно дошедший слух о том что
Словакия отказалась пропускать самолеты с долларами в Ужгород
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Додано: Пон 19 вер, 2022 11:10
Запорожье, подросли
🇺🇸USD 42.20 42.40
🇪🇺EUR 41.20 41.50
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Додано: Пон 19 вер, 2022 11:18
Кривий Ріг
USD 42.10-42.40
EUR 41.15-41.35
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