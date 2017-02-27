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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9950995199529953
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:24

как у Банках сейчас с выдачей наличного долл?
есть еще дефицит?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:37

  Олежан написав:как у Банках сейчас с выдачей наличного долл?
есть еще дефицит?

копят наверное,через месяц начнется ажиотаж на наличман из спортивного интереса
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:08

Безпрецедентний дефіцит: у НБУ назвали суму, якої не вистачає бюджету України щомісяця

Попри певне поліпшення ситуації з податковими надходженнями в останні місяці, дефіцит бюджету є безпрецедентно значним. Бюджетні потреби навіть з урахуванням відтермінованих боргових виплат і надалі оцінюються у 4,5-5 млрд доларів на місяць до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 7 вересня, під час якого було ухвалено рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.
Як зазначили в НБУ, значна частина витрат - на воєнні цілі, які потрібно покривати залученнями з внутрішніх джерел.

"Забезпечити необхідний обсяг надходжень практично неможливо без повернення акцизу на пальне та додаткового оподаткування імпорту, але ці рішення наразі не ухвалені. Крім того, все ще недостатньо високі ставки за гривневими ОВДП на первинних аукціонах фактично позбавляють уряд можливості здійснювати внутрішні залучення", - йдеться в публікації.

За даними НБУ, невійськові статті витрат фінансуються передусім за рахунок міжнародної допомоги, обсяги якої на наступний рік ще не визначені.

"Ці чинники створюють ризики для фіскальної стійкості та зменшують перспективу неемісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році", - зазначається в повідомленні.

https://www.rbc.ua/ukr/news/bespretsede ... 85174.html
Игорь Алексеевич
 
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