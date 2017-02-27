как у Банках сейчас с выдачей наличного долл?
есть еще дефицит?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:37
Додано: Пон 19 вер, 2022 13:08
Безпрецедентний дефіцит: у НБУ назвали суму, якої не вистачає бюджету України щомісяця
Попри певне поліпшення ситуації з податковими надходженнями в останні місяці, дефіцит бюджету є безпрецедентно значним. Бюджетні потреби навіть з урахуванням відтермінованих боргових виплат і надалі оцінюються у 4,5-5 млрд доларів на місяць до кінця 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 7 вересня, під час якого було ухвалено рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.
Як зазначили в НБУ, значна частина витрат - на воєнні цілі, які потрібно покривати залученнями з внутрішніх джерел.
"Забезпечити необхідний обсяг надходжень практично неможливо без повернення акцизу на пальне та додаткового оподаткування імпорту, але ці рішення наразі не ухвалені. Крім того, все ще недостатньо високі ставки за гривневими ОВДП на первинних аукціонах фактично позбавляють уряд можливості здійснювати внутрішні залучення", - йдеться в публікації.
За даними НБУ, невійськові статті витрат фінансуються передусім за рахунок міжнародної допомоги, обсяги якої на наступний рік ще не визначені.
"Ці чинники створюють ризики для фіскальної стійкості та зменшують перспективу неемісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році", - зазначається в повідомленні.
Додано: Пон 19 вер, 2022 13:18
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере превысила возврат. Однако, на неделе прошли два крупных возврата, которые обусловили итоговое сокращение общего объема выданного рефинанса.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 1.051 млрд. грн. (неделей ранее 1.52 млрд. грн.).
В результате интервенций на МБ было изъято из оборота 22.215 млрд. грн. (неделей ранее 14.077 млрд. грн.)
На прошедшей неделе, как и неделей ранее, НБУ провел выкуп военных облигаций на 15 млрд. грн. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 315 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 8.266 млрд. грн, (неделей ранее 0.597 млрд. грн). Результат можно считать нейтральным.
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 65.673 млрд. грн.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 327.749 млрд. грн. (неделей ранее 312.444 млрд. грн.) Сверхликвидность банковской системы продолжает нарастать - возможности вхождения в надежные прибыльные активы и в относительно мирное время была весьма ограниченной, а сейчас и подавно. На всякий случай еще раз напомню, что для оценки объемов эмиссии этот показатель абсолютно непригоден, он больше отражает соотношение связанной активами и свободной гривны, чем изменение общего количества.
Расходы казначейства превысили доходы на 38.47 млрд. грн. (неделей ранее 40.261 млрд. грн.) Тенденция чередования недель экономии и недель расходов продолжается.
За неделю было обналичено 1.191 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 0.931 млрд. грн.)
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 17,50;
Продал – 528,16.
Имеем небольшое увеличение объема продажи валюты, не выбивающееся, однако, из привычной картины. Повышение спроса на валюту наблюдалось в понедельник и совсем немного во вторник. Ко второй половине недели объемы интервенций вернулись к привычным.
В целом, неделя ничем не примечательна, за исключением того факта, что расходы казначейства были весьма существенны вторую неделю подряд.
Додано: Пон 19 вер, 2022 14:20
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............19.09.2022.........20.09.2022
дата розрахунку.............16.09.2022..........19.09.2022
Євро................................36,4607...............36,5064...+0.13%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9983 (в пятницу 0.9970).
Индекс доллара DXY в 15-00 110.05 (в пятницу 109.99)
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