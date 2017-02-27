Додано: Пон 19 вер, 2022 13:18

На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере превысила возврат. Однако, на неделе прошли два крупных возврата, которые обусловили итоговое сокращение общего объема выданного рефинанса.

В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 1.051 млрд. грн. (неделей ранее 1.52 млрд. грн.).



В результате интервенций на МБ было изъято из оборота 22.215 млрд. грн. (неделей ранее 14.077 млрд. грн.)



На прошедшей неделе, как и неделей ранее, НБУ провел выкуп военных облигаций на 15 млрд. грн. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 315 млрд.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 8.266 млрд. грн, (неделей ранее 0.597 млрд. грн). Результат можно считать нейтральным.



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 65.673 млрд. грн.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 327.749 млрд. грн. (неделей ранее 312.444 млрд. грн.) Сверхликвидность банковской системы продолжает нарастать - возможности вхождения в надежные прибыльные активы и в относительно мирное время была весьма ограниченной, а сейчас и подавно. На всякий случай еще раз напомню, что для оценки объемов эмиссии этот показатель абсолютно непригоден, он больше отражает соотношение связанной активами и свободной гривны, чем изменение общего количества.



Расходы казначейства превысили доходы на 38.47 млрд. грн. (неделей ранее 40.261 млрд. грн.) Тенденция чередования недель экономии и недель расходов продолжается.



За неделю было обналичено 1.191 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 0.931 млрд. грн.)



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 17,50;

Продал – 528,16.

Имеем небольшое увеличение объема продажи валюты, не выбивающееся, однако, из привычной картины. Повышение спроса на валюту наблюдалось в понедельник и совсем немного во вторник. Ко второй половине недели объемы интервенций вернулись к привычным.



В целом, неделя ничем не примечательна, за исключением того факта, что расходы казначейства были весьма существенны вторую неделю подряд.