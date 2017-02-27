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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9951995299539954
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:48

Индекс биг мака

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Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 вер, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jump написав:НБУ може почати продавати ОВДП під 25% річних



кто помнит, пирамида ГКО также агонизировала? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:12

Приватбанк обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку — $1 тис. та 1 тис. євро на день.
Гурман
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:13

Гурман

Это уже как минимум неделю.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:15

  vitaliian написав:Зображення

Схоєе, що дешевше вже не буде. Ну їх накуй
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Схоєе, що дешевше вже не буде. Ну їх накуй

+1
Тільки треба писати - нехай ідуть вони слідом за руським кораблем! :mrgreen:
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