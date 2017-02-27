|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 вер, 2022 18:48
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 19 вер, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14609
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2075 раз.
- Подякували: 2933 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 вер, 2022 18:48
jump написав:
НБУ може почати продавати ОВДП під 25% річних
кто помнит, пирамида ГКО также агонизировала?
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 3088
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 1482 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 вер, 2022 19:12
Приватбанк обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку — $1 тис. та 1 тис. євро на день.
-
Гурман
-
-
- Повідомлень: 504
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 вер, 2022 19:13
Гурман
Это уже как минимум неделю.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3668
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1748 раз.
- Подякували: 1618 раз.
-
- Профіль
-
3
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7766
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 вер, 2022 19:32
Investor_K написав:
Схоєе, що дешевше вже не буде. Ну їх накуй
+1
Тільки треба писати - нехай ідуть вони слідом за руським кораблем!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3957
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31191
|34693241
|
|
|1663
|12391005
|
|
|7973
|22796863
|
|