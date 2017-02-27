📈При цьому найвища конкуренція на місце у Харківській області (29 пошукачів), Запорізькій обл (24,3) та Одеській обл (23,5). 📉Найменша конкуренція у західних областях (до 5 осіб на вакансію) та у Києві (13)
▪️За даними порталу Work. ua, найбільша конкуренція на одну вакансію у Харкові (16,6 резюме на вакансію), Сумах (12,7) та Запоріжжі (10,4). Найменша конкуренція резюме у Чернівцях (2,7), Ужгороді (2,9) та Львові (4,1).
▪️За даними порталу Robota. Ua, найбільша конкуренція у Харкові (19,5 резюме на вакансію), Запоріжжі (14,3) та Одесі (13,4). Найменша конкуренція в Ужгороді (3,8), Чернівцях (4,3) та Луцьку (6,6).
Абсолютні цифри пропозиції роботи хоч і різняться, але тенденції на обох порталах пошуку роботи однакові. Найбільша кількість вакансій у Києві, Львові та Дніпрі, найменша – у Сумах, Миколаєві та Чернігові.