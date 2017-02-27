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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9951995299539954
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jump написав:НБУ може почати продавати ОВДП під 25% річних



кто помнит, пирамида ГКО также агонизировала? :lol:
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:12

Приватбанк обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку — $1 тис. та 1 тис. євро на день.
Гурман
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:13

Гурман

Это уже как минимум неделю.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:56

Может кому интересно

За даними кадрового порталу grc. ua,
🔺📍топ-3 регіони з найбільшою кількістю вакансій – це Київ (34,3% від всіх вакансій в Україні), Львівська обл (12,7%) та Дніпропетровська обл (6,8%).

🔻📍Топ-3 регіони з найменшою пропозицією роботи: Запорізька обл (1%), Миколаївська обл (1,2), Кіровоградська обл (1,4%).

📈При цьому найвища конкуренція на місце у Харківській області (29 пошукачів), Запорізькій обл (24,3) та Одеській обл (23,5).
📉Найменша конкуренція у західних областях (до 5 осіб на вакансію) та у Києві (13)

▪️За даними порталу Work. ua, найбільша конкуренція на одну вакансію у Харкові (16,6 резюме на вакансію), Сумах (12,7) та Запоріжжі (10,4). Найменша конкуренція резюме у Чернівцях (2,7), Ужгороді (2,9) та Львові (4,1).

▪️За даними порталу Robota. Ua, найбільша конкуренція у Харкові (19,5 резюме на вакансію), Запоріжжі (14,3) та Одесі (13,4). Найменша конкуренція в Ужгороді (3,8), Чернівцях (4,3) та Луцьку (6,6).

Абсолютні цифри пропозиції роботи хоч і різняться, але тенденції на обох порталах пошуку роботи однакові. Найбільша кількість вакансій у Києві, Львові та Дніпрі, найменша – у Сумах, Миколаєві та Чернігові.

Я думаю рынок труда влияет на спрос на валюту?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:24

  vitaliian написав:Я думаю рынок труда влияет на спрос на валюту?

Конечно влияет. Сколько нынче можно купить наличной валюты на среднюю зарплату: https://www.work.ua/ru/stat/salary/
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:46

  Moneta написав:
  jump написав:НБУ може почати продавати ОВДП під 25% річних



кто помнит, пирамида ГКО также агонизировала? :lol:


за 30 років ці НБУ-ні бумаги перетворяться на сміття
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:52

  bamper написав:
  Сибарит написав:В целом, неделя ничем не примечательна, за исключением того факта, что расходы казначейства были весьма существенны вторую неделю подряд.

Видатки на утримання військових у серпні зросли на понад 40%
У серпні касові видатки на утримання військовослужбовців порявняно з липнем зросли на 41,6% або з 62 мільярдів гривень до 87,8 мільярдів гривень.

Зазначається, що у загальній структурі касових витрат їхня частка досягла 41,3% з 35,4% у липні. А всі касові видатки держбюджету в серпні зросли до 212,7 млрд грн із 174,9 млрд грн у липні.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/19/691630/

Величезні витрати на зарплати військовим, вкотре повторюся - найсильніше рішення влади, це особиста заслуга Зеленського, сглаження своїх помилок. У мене 2 двоюрідних брати спочатку переховувалися від мобілізації - один був погранцем, інший в АТО - але побачивши, що платять величезні гроші, зараз на передовій і не збираються навіть з'являтися вдома, бо кожен день, це 4000 гривень.

Якщо будуть і далі друкувати, то армія може зрости до великих чисел, таких грошей ні в якій Польщі не платять, навіть враховуючи ризики.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zebra написав: бо кожен день, це 4000 гривень.

Большинство всё таки получают меньше, кто дислоцируется вне зоны боевых действий, кто на ротации, кто на обучении, кто технику или имущество поехал получать в тыл, эти дни считают им из расчёта 1500 грн в день примерно.


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freeze
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