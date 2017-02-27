RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9951995299539954
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jump написав:НБУ може почати продавати ОВДП під 25% річних



кто помнит, пирамида ГКО также агонизировала? :lol:
Moneta
 
Повідомлень: 3088
З нами з: 26.06.11
Подякував: 78 раз.
Подякували: 1482 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:12

Приватбанк обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку — $1 тис. та 1 тис. євро на день.
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 504
З нами з: 11.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:13

Гурман

Это уже как минимум неделю.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3668
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1748 раз.
Подякували: 1618 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:56

Может кому интересно

За даними кадрового порталу grc. ua,
🔺📍топ-3 регіони з найбільшою кількістю вакансій – це Київ (34,3% від всіх вакансій в Україні), Львівська обл (12,7%) та Дніпропетровська обл (6,8%).

🔻📍Топ-3 регіони з найменшою пропозицією роботи: Запорізька обл (1%), Миколаївська обл (1,2), Кіровоградська обл (1,4%).

📈При цьому найвища конкуренція на місце у Харківській області (29 пошукачів), Запорізькій обл (24,3) та Одеській обл (23,5).
📉Найменша конкуренція у західних областях (до 5 осіб на вакансію) та у Києві (13)

▪️За даними порталу Work. ua, найбільша конкуренція на одну вакансію у Харкові (16,6 резюме на вакансію), Сумах (12,7) та Запоріжжі (10,4). Найменша конкуренція резюме у Чернівцях (2,7), Ужгороді (2,9) та Львові (4,1).

▪️За даними порталу Robota. Ua, найбільша конкуренція у Харкові (19,5 резюме на вакансію), Запоріжжі (14,3) та Одесі (13,4). Найменша конкуренція в Ужгороді (3,8), Чернівцях (4,3) та Луцьку (6,6).

Абсолютні цифри пропозиції роботи хоч і різняться, але тенденції на обох порталах пошуку роботи однакові. Найбільша кількість вакансій у Києві, Львові та Дніпрі, найменша – у Сумах, Миколаєві та Чернігові.

Я думаю рынок труда влияет на спрос на валюту?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14610
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2075 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:24

  vitaliian написав:Я думаю рынок труда влияет на спрос на валюту?

Конечно влияет. Сколько нынче можно купить наличной валюты на среднюю зарплату: https://www.work.ua/ru/stat/salary/
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11661
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1733 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:46

  Moneta написав:
  jump написав:НБУ може почати продавати ОВДП під 25% річних



кто помнит, пирамида ГКО также агонизировала? :lol:


за 30 років ці НБУ-ні бумаги перетворяться на сміття
greenozon
 
Повідомлень: 14202
З нами з: 01.06.14
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1313 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:52

  bamper написав:
  Сибарит написав:В целом, неделя ничем не примечательна, за исключением того факта, что расходы казначейства были весьма существенны вторую неделю подряд.

Видатки на утримання військових у серпні зросли на понад 40%
У серпні касові видатки на утримання військовослужбовців порявняно з липнем зросли на 41,6% або з 62 мільярдів гривень до 87,8 мільярдів гривень.

Зазначається, що у загальній структурі касових витрат їхня частка досягла 41,3% з 35,4% у липні. А всі касові видатки держбюджету в серпні зросли до 212,7 млрд грн із 174,9 млрд грн у липні.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/19/691630/

Величезні витрати на зарплати військовим, вкотре повторюся - найсильніше рішення влади, це особиста заслуга Зеленського, сглаження своїх помилок. У мене 2 двоюрідних брати спочатку переховувалися від мобілізації - один був погранцем, інший в АТО - але побачивши, що платять величезні гроші, зараз на передовій і не збираються навіть з'являтися вдома, бо кожен день, це 4000 гривень.

Якщо будуть і далі друкувати, то армія може зрости до великих чисел, таких грошей ні в якій Польщі не платять, навіть враховуючи ризики.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11661
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1733 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zebra написав: бо кожен день, це 4000 гривень.

Большинство всё таки получают меньше, кто дислоцируется вне зоны боевых действий, кто на ротации, кто на обучении, кто технику или имущество поехал получать в тыл, эти дни считают им из расчёта 1500 грн в день примерно.


Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20018
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4792 раз.
Подякували: 7560 раз.
 
Профіль
6
23
5
1
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 00:02

freeze
Ну даже в ТРО на Франкивщине получше чем на складе в Лодзе будет
А на передовую попасть очередь стоит и думаю %90 не из-за 4кгрн в день
У многих есть в кругу знакомых потери, многие потеряли малую родину, у многих злость зашкаливает
У меня это офицеры как мы с Вами, с военки
барабашов
 
Повідомлень: 2550
З нами з: 16.06.15
Подякував: 233 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9951995299539954
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3118, 3119, 3120
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31192 34700385
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:44
Rack
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12398608
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22796909
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4602)
20.09.2022 01:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.