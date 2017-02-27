Ой+ написав:Точка зору визначається місцем сидіння. Пан з грн не дружив, а тепер, коли друк грошей її добиває, отримує, можливо, ситуативний профіт. Але на певному етапі таке друкування знецінить і ті ж зарплати військових, про цивільних, то взагалі просто без слів. Для багатьох питання як вижити. Ну і на виїзд з економічних причин багатьох викине.
Підживлення корупції, знецінення національної валюти, гіперінфляція, зубожіння людей - все це вигідно оркам з пропагандистської точки зору. Щоб показати, як зле живеться в самостійній Україні і як добре в Союзі з Рашею. Раша величезні кошти вкладала і вкладає в розтлівання корупції не тільки в Україні, а й в Європі та Америці. І ось подібні персонажі як пан Zebra, радєтєлі спасіння економіки шляхом гіперінфляції підсвідомо чи навмисно допомагають ворогу в цьому.
Хоча, сам добре знає, що на булку з маком потратити треба буде 30 центів, а на літр бензину - долар 30, хоч курс 5, хоч курс 45 гривень за долар, ніякої вигоди з цього не має.