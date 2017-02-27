Ой+ написав:Точка зору визначається місцем сидіння. Пан з грн не дружив, а тепер, коли друк грошей її добиває, отримує, можливо, ситуативний профіт. Але на певному етапі таке друкування знецінить і ті ж зарплати військових, про цивільних, то взагалі просто без слів. Для багатьох питання як вижити. Ну і на виїзд з економічних причин багатьох викине.
Підживлення корупції, знецінення національної валюти, гіперінфляція, зубожіння людей - все це вигідно оркам з пропагандистської точки зору. Щоб показати, як зле живеться в самостійній Україні і як добре в Союзі з Рашею. Раша величезні кошти вкладала і вкладає в розтлівання корупції не тільки в Україні, а й в Європі та Америці. І ось подібні персонажі як пан Zebra, радєтєлі спасіння економіки шляхом гіперінфляції підсвідомо чи навмисно допомагають ворогу в цьому. Хоча, сам добре знає, що на булку з маком потратити треба буде 30 центів, а на літр бензину - долар 30, хоч курс 5, хоч курс 45 гривень за долар, ніякої вигоди з цього не має.
Zebra написав:Якщо будуть і далі друкувати, то армія може зрости до великих чисел, таких грошей ні в якій Польщі не платять, навіть враховуючи ризики.
Враховуючи ризик? ризик насамперед - втрата життя. Ніякі серебряники цього не варті, бо втрата життя - це височайший ризик. Розскажить про величезні ЗП на передку родичам та дітям тих, кого вже поховали...
Національний банк України втретє провів операції з системно важливими банками з обміну безготівкової валюти на зготівкову. До обміну НБУ запропонував $100 млн та 100 млн євро Про це повідомляє прес-служба регулятора. У операціях з обміну доларів США участь взяли 11 із 14 системно важливих банків. Була затребувана майже вся сума. З обміну євро участь взяв один банк із 14 системно важливих, який обміняв 20 млн євро. Готівкова іноземна валюта надійде до кас банків найближчими днями. «Підкріплення Національним банком кас банків готівковою валютою не впливає на міжнародні резерви України. Водночас це допомагає банкам задовольнити попит їхніх клієнтів на готівкову валюту, доки не будуть вирішені певні логістичні складнощі під час завезення банками готівкової валюти з-за кордону в умовах повномасштабної війни», - сказано в повідомленні.
Долар зріс по відношенню до основних валют, торгуючись у вузьких діапазонах напередодні низки засідань центрального банку цього тижня під керівництвом ФРС, який, ймовірно, значно підвищить ключові процентні ставки.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що світові фондові ринки залишалися на межі, а долар зберіг свій твердий тон, враховуючи очікування, що ФРС продовжить свою агресивну політику жорсткості для стримування високої інфляції.
"На високому рівні долар виграє від триваючого розпродажу світових акцій. Оскільки очікується рішення ФРС, я думаю, що долар продовжуватиме сприймати загальні настрої щодо ризику. Ми не думаємо, що ФРС підвищить 100 базисних пунктів цього тижня, але потенціал все ще реальний", — сказав віце-президент із торгівлі та дилінгу Monex USA у Вашингтоні Джон Дойл.
Згідно з даними, ф’ючерси на фонди ФРС оцінили 79% ймовірність підвищення ставки на 75 базисних пунктів цього тижня та 21% ймовірність підвищення на 100 базисних пунктів після завершення дводенного засідання центрального банку США.
Індекс долара, який вимірює валюту порівняно з шістьма аналогами, виріс на 0,4% до 109,98, що недалеко від 20-річного максимуму 110,79, досягнутого 7 вересня.
Про конфлик Минфина и НБУ. Сегодня был зафиксирован новый рекорд на остатках по депозитным сертификатам - 257 млрд.грн. Это просто свободные деньги банков которые им некуда девать. Кредитование сейчас встало, банки не кредитуют без гарантий, а страховые не страхуют военные риски. Патовая ситуаци. При этом Минфин продолжает насыщать систему гривневой ликвидностью, вместо того, что-бы брать деньги с рынка. Но брать деньги с рынка под 20% по мнению Минфина дорого, зато под 25% брать у НБУ это дешево. Да,да,да, это не опечатка. Это искаженная логика Минфина. По рынку 20% это дорого, а под 25% у НБУ это дешево. Вся эта масса начинает давить на цены и курс, что приводит к разгону инфляции и девальвации. Курс каждый день на наличке растет по 10-15 копеек. У населения формируются стойки девальвационные ожидания, что приводит к покупке валюты постоянно на все свободные средства, а так же к покупке импортных товаров длительного пользования. Цель у населения одна - сохранить деньги от обесценивания. Ставки по депозитам не покрывают инфляцию и темпы девальвации. Минфин продолжает разгонять девальвацию и инфляцию. В данной ситуации НБУ предпринимает все возможные мероприятия, и уже дошло до того, что НБУ всерьез обсуждает возможность продажи ОВГЗ в рынок из своего портфеля, для того что-бы повысить стоимость гривны и сдержать инфляцию . И тут я на 146% на стороне НБУ, а действиями Минфина я просто поражаюсь. И еще, сугубо мое личное мнение. Если бы нынешним главой НБУ был не Кирил Шевченко, а Яков Смолий или Гонтарева, мы бы курс уже ловили в районе 70-100 грн за доллар. Я отдаю должное нынешнему главе НБУ который в нынешних тяжелейших условиях проявил твердость, и не стал выполнять примхи Минфина и не раскрутил инфляционную спираль. Ниже текст первого зама Главы НБУ Катерины Рожковой. Она все верно пишет и я с ней во всем согласен. Про останні підсумки КМП Не вдаватимуся у деталі нашого обговорення, чому зберегли ставку на рівні 25%. Рішення було прогнозованим та одностайним. А всі аргументи «за» можна прочитати у підсумках. Якщо коротко: жорстка монетарна політика сьогодні – це must в умовах воєнного стану для збереження макрофінансової стабільності. 👆 Хочу зробити акцент на іншому. На останньому комітеті ми багато говорили про те, як підсилити монетарну трансмісію. Іншими словами, як підвищити дохідність гривневих активів. Це мало би стимулювати населення до заощаджень, а не до купівлі товарів довгострокового використання (переважно імпорту) чи купівлі іноземної валюти. І перше, і друге тисне на валютний ринок і виснажує наші міжнародні резерви. Відсоткові ставки за банківськими депозитами хоч і почали потроху зростати, проте дуже повільно. Тож, рівень ставок сьогодні не компенсує навіть поточну інфляцію. А найбільші банки, які мають найбільшу надлишкову ліквідність, взагалі не поспішають піднімати відсотки за депозитами. Міністерство фінансів також зберігає позицію, що державні цінні папери сьогодні - це не комерційний інструмент, а щось на кшталт волонтерства. У результаті ставка за гривневими ОВДП зараз фактично від’ємна (14% на 12-місячні держоблігації при інфляції 23,8%). Звичайно, ряд заходів, вжитих НБУ та Урядом (включаючи повернення податків на імпорт та відновлення експорту морем), сприяли скороченню негативного розриву між експортом та імпортом. Але все ж таки ця динаміка недостатня. І без міжнародної фінансової допомоги ми навряд чи змогли б утримувати фінансову стабільність. Спроби додаткового оподаткування імпорту по суті з тріском провалилися. Негативна реакція бізнесу була передбачувана. 🌳 Але сьогодні немає хороших рішень. Натомість, мають бути правильно виставлені пріоритети. Особливо якщо ми говоримо про середньо- та довгострокову перспективу. А пріоритет для нас сьогодні - це збереження міжнародних резервів для фінансування стратегічно важливих для держави видатків. 🟠 То як НБУ може вплинути на ситуацію з урахуванням того, що інструментарій у нас вкрай обмежений, а результативність його застосування в період повномасштабної війни серйозно скута? Один із варіантів - продаж ОВДП з власного портфелю. По-перше, це дозволило б створити більш вигідну альтернативу для вкладення коштів банків та їхніх клієнтів. По-друге, дозволило б «прибрати» з ринку надлишкову ліквідність. Питання ціни, термінів та решти технічних моментів ще будемо обговорювати. Але в умовах структурної переліквідності банківської системи, пригніченого кредитного попиту та відсутності інших напрямків інвестування гривні, на мою думку, це могло би бути непоганою альтернативою збереження гривневих заощаджень від інфляції. І «оживило б» вторинний ринок цінних паперів.
Аккуратно выскажусь, война не только на востоке и юге но и в экономике. Беднеющий народ, безработица, топливо по 50, бутылка воды 20, медикаменты сделали х3, стройматериалы х2 от довоенных значений - это всё удавка на шее пэрэсичного, кого не достали путинские ракеты, достанут нищета и инфляция.
И лозунг "все для армии, все для победы" тут не к месту, когда курс будет 100 желающих воевать за 1куе резко уменьшится. Такая мудрая экономическая политика добивает армию тож потому что экономика на всех общая. Не может быть обнищания народа и при этом успешной армии. Высосут из экономики всю кровь.
дальше что?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 вер, 2022 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Evgeny написав:Про конфлик Минфина и НБУ. Сегодня был зафиксирован новый рекорд на остатках по депозитным сертификатам - 257 млрд.грн. Это просто свободные деньги банков которые им некуда девать. Кредитование сейчас встало, банки не кредитуют без гарантий, а страховые не страхуют военные риски. Патовая ситуаци. При этом Минфин продолжает насыщать систему гривневой ликвидностью, вместо того, что-бы брать деньги с рынка. Но брать деньги с рынка под 20% по мнению Минфина дорого, зато под 25% брать у НБУ это дешево. Да,да,да, это не опечатка. Это искаженная логика Минфина. По рынку 20% это дорого, а под 25% у НБУ это дешево. Вся эта масса начинает давить на цены и курс, что приводит к разгону инфляции и девальвации. Курс каждый день на наличке растет по 10-15 копеек. У населения формируются стойки девальвационные ожидания, что приводит к покупке валюты постоянно на все свободные средства, а так же к покупке импортных товаров длительного пользования. Цель у населения одна - сохранить деньги от обесценивания. Ставки по депозитам не покрывают инфляцию и темпы девальвации. Минфин продолжает разгонять девальвацию и инфляцию. В данной ситуации НБУ предпринимает все возможные мероприятия, и уже дошло до того, что НБУ всерьез обсуждает возможность продажи ОВГЗ в рынок из своего портфеля, для того что-бы повысить стоимость гривны и сдержать инфляцию . И тут я на 146% на стороне НБУ, а действиями Минфина я просто поражаюсь. И еще, сугубо мое личное мнение. Если бы нынешним главой НБУ был не Кирил Шевченко, а Яков Смолий или Гонтарева, мы бы курс уже ловили в районе 70-100 грн за доллар. Я отдаю должное нынешнему главе НБУ который в нынешних тяжелейших условиях проявил твердость, и не стал выполнять примхи Минфина и не раскрутил инфляционную спираль. Ниже текст первого зама Главы НБУ Катерины Рожковой. Она все верно пишет и я с ней во всем согласен. Про останні підсумки КМП Не вдаватимуся у деталі нашого обговорення, чому зберегли ставку на рівні 25%. Рішення було прогнозованим та одностайним. А всі аргументи «за» можна прочитати у підсумках. Якщо коротко: жорстка монетарна політика сьогодні – це must в умовах воєнного стану для збереження макрофінансової стабільності. 👆 Хочу зробити акцент на іншому. На останньому комітеті ми багато говорили про те, як підсилити монетарну трансмісію. Іншими словами, як підвищити дохідність гривневих активів. Це мало би стимулювати населення до заощаджень, а не до купівлі товарів довгострокового використання (переважно імпорту) чи купівлі іноземної валюти. І перше, і друге тисне на валютний ринок і виснажує наші міжнародні резерви. Відсоткові ставки за банківськими депозитами хоч і почали потроху зростати, проте дуже повільно. Тож, рівень ставок сьогодні не компенсує навіть поточну інфляцію. А найбільші банки, які мають найбільшу надлишкову ліквідність, взагалі не поспішають піднімати відсотки за депозитами. Міністерство фінансів також зберігає позицію, що державні цінні папери сьогодні - це не комерційний інструмент, а щось на кшталт волонтерства. У результаті ставка за гривневими ОВДП зараз фактично від’ємна (14% на 12-місячні держоблігації при інфляції 23,8%). Звичайно, ряд заходів, вжитих НБУ та Урядом (включаючи повернення податків на імпорт та відновлення експорту морем), сприяли скороченню негативного розриву між експортом та імпортом. Але все ж таки ця динаміка недостатня. І без міжнародної фінансової допомоги ми навряд чи змогли б утримувати фінансову стабільність. Спроби додаткового оподаткування імпорту по суті з тріском провалилися. Негативна реакція бізнесу була передбачувана. 🌳 Але сьогодні немає хороших рішень. Натомість, мають бути правильно виставлені пріоритети. Особливо якщо ми говоримо про середньо- та довгострокову перспективу. А пріоритет для нас сьогодні - це збереження міжнародних резервів для фінансування стратегічно важливих для держави видатків. 🟠 То як НБУ може вплинути на ситуацію з урахуванням того, що інструментарій у нас вкрай обмежений, а результативність його застосування в період повномасштабної війни серйозно скута? Один із варіантів - продаж ОВДП з власного портфелю. По-перше, це дозволило б створити більш вигідну альтернативу для вкладення коштів банків та їхніх клієнтів. По-друге, дозволило б «прибрати» з ринку надлишкову ліквідність. Питання ціни, термінів та решти технічних моментів ще будемо обговорювати. Але в умовах структурної переліквідності банківської системи, пригніченого кредитного попиту та відсутності інших напрямків інвестування гривні, на мою думку, це могло би бути непоганою альтернативою збереження гривневих заощаджень від інфляції. І «оживило б» вторинний ринок цінних паперів.
Багато букв, але якщо Ви на 146% (дуже символічна цифра) підтримуєте НБУ, то поясніть, чому неправильна така точка зору: Свого часу НБУ ні сіло ні впало "ввалив з ходу" 25% ставку і відповідну ставку депо. Я вважаю, що він тоді підклав велику свиню Мінфіну, який довгий час залучав кошти в ОВДП під адекватні відсотки. Зараз банки ці гроші, які вони вкладали в ОВДП, переклали в більш вигідні депо і хоч поки що віртуально, але всі розуміють, що з часом вони будуть "монетизувати" зароблене і гривні буде тоді "як гуталіну". Що може запропонувати Мінфін - ще вищі ставки ОВДП ніж депо? А звідкіля він буде брати кошти на погашення?