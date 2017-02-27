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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9953995499559956
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:02

L

Прочитайте еще раз пост.
Пост про инфляцию и девальвацию и про постоянный рост курса на улице

Если бы НБУ не установил ставку 25% курс был бы уже 50-60 а может и 70
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:07

  L написав:Що може запропонувати Мінфін - ще вищі ставки ОВДП ніж депо? А звідкіля він буде брати кошти на погашення
это не вопрос ставок, экономика должна работать, люди должны получать зарплаты, труд должен обмениваться на товары и деньги. Если ваш безработный сосед занимал под 11% а сейчас занимает под 25% суть это не меняет, он в любом случае отложенный банкрот, и чем выше ставка тем быстрее.
vitaliian
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