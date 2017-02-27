Додано: Вів 20 вер, 2022 09:35

Про конфлик Минфина и НБУ.

Сегодня был зафиксирован новый рекорд на остатках по депозитным сертификатам - 257 млрд.грн.

Это просто свободные деньги банков которые им некуда девать. Кредитование сейчас встало, банки не кредитуют без гарантий, а страховые не страхуют военные риски. Патовая ситуаци. При этом Минфин продолжает насыщать систему гривневой ликвидностью, вместо того, что-бы брать деньги с рынка. Но брать деньги с рынка под 20% по мнению Минфина дорого, зато под 25% брать у НБУ это дешево. Да,да,да, это не опечатка. Это искаженная логика Минфина. По рынку 20% это дорого, а под 25% у НБУ это дешево.

Вся эта масса начинает давить на цены и курс, что приводит к разгону инфляции и девальвации. Курс каждый день на наличке растет по 10-15 копеек. У населения формируются стойки девальвационные ожидания, что приводит к покупке валюты постоянно на все свободные средства, а так же к покупке импортных товаров длительного пользования. Цель у населения одна - сохранить деньги от обесценивания. Ставки по депозитам не покрывают инфляцию и темпы девальвации.

Минфин продолжает разгонять девальвацию и инфляцию. В данной ситуации НБУ предпринимает все возможные мероприятия, и уже дошло до того, что НБУ всерьез обсуждает возможность продажи ОВГЗ в рынок из своего портфеля, для того что-бы повысить стоимость гривны и сдержать инфляцию .

И тут я на 146% на стороне НБУ, а действиями Минфина я просто поражаюсь.

И еще, сугубо мое личное мнение. Если бы нынешним главой НБУ был не Кирил Шевченко, а Яков Смолий или Гонтарева, мы бы курс уже ловили в районе 70-100 грн за доллар. Я отдаю должное нынешнему главе НБУ который в нынешних тяжелейших условиях проявил твердость, и не стал выполнять примхи Минфина и не раскрутил инфляционную спираль.

Ниже текст первого зама Главы НБУ Катерины Рожковой. Она все верно пишет и я с ней во всем согласен.

Про останні підсумки КМП

Не вдаватимуся у деталі нашого обговорення, чому зберегли ставку на рівні 25%. Рішення було прогнозованим та одностайним. А всі аргументи «за» можна прочитати у підсумках.

Якщо коротко: жорстка монетарна політика сьогодні – це must в умовах воєнного стану для збереження макрофінансової стабільності.

👆 Хочу зробити акцент на іншому. На останньому комітеті ми багато говорили про те, як підсилити монетарну трансмісію.

Іншими словами, як підвищити дохідність гривневих активів. Це мало би стимулювати населення до заощаджень, а не до купівлі товарів довгострокового використання (переважно імпорту) чи купівлі іноземної валюти. І перше, і друге тисне на валютний ринок і виснажує наші міжнародні резерви.

Відсоткові ставки за банківськими депозитами хоч і почали потроху зростати, проте дуже повільно. Тож, рівень ставок сьогодні не компенсує навіть поточну інфляцію. А найбільші банки, які мають найбільшу надлишкову ліквідність, взагалі не поспішають піднімати відсотки за депозитами.

Міністерство фінансів також зберігає позицію, що державні цінні папери сьогодні - це не комерційний інструмент, а щось на кшталт волонтерства. У результаті ставка за гривневими ОВДП зараз фактично від’ємна (14% на 12-місячні держоблігації при інфляції 23,8%).

Звичайно, ряд заходів, вжитих НБУ та Урядом (включаючи повернення податків на імпорт та відновлення експорту морем), сприяли скороченню негативного розриву між експортом та імпортом. Але все ж таки ця динаміка недостатня. І без міжнародної фінансової допомоги ми навряд чи змогли б утримувати фінансову стабільність. Спроби додаткового оподаткування імпорту по суті з тріском провалилися. Негативна реакція бізнесу була передбачувана.

🌳 Але сьогодні немає хороших рішень. Натомість, мають бути правильно виставлені пріоритети. Особливо якщо ми говоримо про середньо- та довгострокову перспективу.

А пріоритет для нас сьогодні - це збереження міжнародних резервів для фінансування стратегічно важливих для держави видатків.

🟠 То як НБУ може вплинути на ситуацію з урахуванням того, що інструментарій у нас вкрай обмежений, а результативність його застосування в період повномасштабної війни серйозно скута? Один із варіантів - продаж ОВДП з власного портфелю.

По-перше, це дозволило б створити більш вигідну альтернативу для вкладення коштів банків та їхніх клієнтів.

По-друге, дозволило б «прибрати» з ринку надлишкову ліквідність.

Питання ціни, термінів та решти технічних моментів ще будемо обговорювати.

Але в умовах структурної переліквідності банківської системи, пригніченого кредитного попиту та відсутності інших напрямків інвестування гривні, на мою думку, це могло би бути непоганою альтернативою збереження гривневих заощаджень від інфляції. І «оживило б» вторинний ринок цінних паперів.