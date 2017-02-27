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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:48
Evgeny написав:L
Прочитайте еще раз пост.
Пост про инфляцию и девальвацию и про постоянный рост курса на улице
Если бы НБУ не установил ставку 25% курс был бы уже 50-60 а может и 70
Як прочитати - повільно, тричі на ніч замість "отче наш"? І відразу зявиться розуміння того, що "Если бы НБУ не установил ставку 25% курс был бы уже 50-60 а может и 70"?
Може в розвиненій економіці (причому не в умовах війни на твоїй території) і є чітка кореляція між ставкою і згаданими показниками. У наших же реаліях це просто був удар під дих Мінфіну, який успішно залучав, у т.ч. і на хвилі патріотизму, гроші в ОВДП під адекватні відсотки, звязуючи при цьому вільні кошти населення та банків. І надалі народ вкладався б, так як альтернатив було небагато (звичайно при цьому було б потрібно ввести адмінобмеження як на купівлю валюти так і на виведення капіталу, що в принципі було зроблено). Але тут на сцену виходить НБУ, і комерційні банки при такій різниці в ставках перекладуються з ОВДП в депо і віртуальний гривневий "навіс" у вигляді відсотків по депо буде нарощуватися ще з більшою швидкістю.
До речі, я так розумію що якщо четвертий раз перечитати Ваш пост, то цей "навіс" розсмокчеться як після сеансу Кашпіровського і не перетече в валюту чи інші активи типу приватизації (що також є недонадходженням валюти на ці цілі)?
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:55
Evgeny написав:L
Прочитайте еще раз пост.
Пост про инфляцию и девальвацию и про постоянный рост курса на улице
Если бы НБУ не установил ставку 25% курс был бы уже 50-60 а может и 70
эти цифры (и гораздо выше) мы еще увидим, когда пружину разомкнут и всем начнут прощать долги со станка. после войны всегда следует гиперок. то, что после войны курс будет трехзначный у меня нет никаких сомнений.
в 2014-15 самый интересный этап был после войны. сейчас все будет в разы круче. или вы полагаете Байден деполюдей и ОВГЗ пирамиду будет спасать? так он наоборот изымает баксы из оборота по всему миру.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:07
edvardd написав: edvardd написав:
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:11
Эпиграф:
Маленький мальчик заходит в парикмахерскую. Парикмахер сразу же его узнает и говорит своим клиентам: Смотрите, это самый тупой мальчик среди всех на свете! Сейчас я вам докажу. В одной руке парикмахер держит доллар, в другой 25 центов. Зовет мальчика, тот подходит и выибарет 25 центов. Все угарают, мальчик уходит. По дороге обратно, мальчика догоняет один из угарающих и спрашивает:
- А почему все-таки ты выбрал 25 центов а не 1 доллар?
- Потому что если я выберу 1 доллар, мне перестанут давать деньги.
Evgeny написав:
Но брать деньги с рынка под 20% по мнению Минфина дорого, зато под 25% брать у НБУ это дешево. Да,да,да, это не опечатка. Это искаженная логика Минфина. По рынку 20% это дорого, а под 25% у НБУ это дешево.
Если обращать внимание только на ставку, логика действительно кажется искаженной. Однако, если попытаться учесть больше параметров, можно случайно сломать голову и так и не получить однозначных выводов.
Если я не ошибаюсь, для НБУ выпускаются хитрые облигации с плавающей доходностью, зависящей от учетной ставки. Не думаю, что на рынке найдется много инвесторов, желающих инвестировать на большой срок с непредсказуемой доходностью. У нас на форуме народ сразу завопит, что это сделано специально, чтобы потом опустить ставку и всех кинуть. Профессионалы обойдутся без конспирологии, но привлекательность инструмента может оказаться недостаточной.
О возврате уплаченных процентов в бюджет в виде "прибыли НБУ" уже упоминали. Да, это все чистая инфляция, но выбор большей ставки уже не кажется таким глупым.
Evgeny написав:
Питання ціни, термінів та решти технічних моментів ще будемо обговорювати.
Вопрос, как продать рынку то, что для рынка не предназначалось, действительно сложен и требует серьезных обсуждений. Если бы облигации отличались только ставками, обсуждать было бы нечего.
Направить избыток ликвидности на финансирование бюджета, конечно, заманчиво, но тут тоже много подводных и не очень камней. Самый видимый - резкий перекос оборота в сторону долгов.
Могу согласиться с одним: хороших решений сейчас нет (да и почти никогда не бывает), поэтому принятие плохих решений - это вопрос приоритетов. Разные приоритеты у разных ветвей власти - это вполне естественно, поскольку у них разные зоны ответственности.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:17
Evgeny
Все вірно, нічого страшного, якщо інвестори отримують 25% річних, зараз же не зрозуміло хто влетить, уряд чи ті, хто повірить в цю ставку і дохідність.
Але Мінфін поводить себе не адекватно, наче він не розуміє, що зірвати стабільність дуже легко і ситуація стане не керованою, наслідкі будуть катострофічні і аналогічні 2014-2015-му.
Я гадаю, що треба йти к президенту і давати якось Марченко по капелюху, треба вибрати позицію НБУ, інакше можливо і більше допомогу від захода не отримаємо і далі пясець, все як хочуть віталькі пуйловці, давай мінск3 і капітуляцію, бо воювати буде нічим і нікому.
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