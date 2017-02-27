Додано: Вів 20 вер, 2022 11:48

Evgeny написав: L



Прочитайте еще раз пост.

Пост про инфляцию и девальвацию и про постоянный рост курса на улице



Если бы НБУ не установил ставку 25% курс был бы уже 50-60 а может и 70 Прочитайте еще раз пост.Пост про инфляцию и девальвацию и про постоянный рост курса на улицеЕсли бы НБУ не установил ставку 25% курс был бы уже 50-60 а может и 70

Як прочитати - повільно, тричі на ніч замість "отче наш"? І відразу зявиться розуміння того, що "Если бы НБУ не установил ставку 25% курс был бы уже 50-60 а может и 70"?Може в розвиненій економіці (причому не в умовах війни на твоїй території) і є чітка кореляція між ставкою і згаданими показниками. У наших же реаліях це просто був удар під дих Мінфіну, який успішно залучав, у т.ч. і на хвилі патріотизму, гроші в ОВДП під адекватні відсотки, звязуючи при цьому вільні кошти населення та банків. І надалі народ вкладався б, так як альтернатив було небагато (звичайно при цьому було б потрібно ввести адмінобмеження як на купівлю валюти так і на виведення капіталу, що в принципі було зроблено). Але тут на сцену виходить НБУ, і комерційні банки при такій різниці в ставках перекладуються з ОВДП в депо і віртуальний гривневий "навіс" у вигляді відсотків по депо буде нарощуватися ще з більшою швидкістю.До речі, я так розумію що якщо четвертий раз перечитати Ваш пост, то цей "навіс" розсмокчеться як після сеансу Кашпіровського і не перетече в валюту чи інші активи типу приватизації (що також є недонадходженням валюти на ці цілі)?