Додано: Вів 20 вер, 2022 12:11

Evgeny написав: Но брать деньги с рынка под 20% по мнению Минфина дорого, зато под 25% брать у НБУ это дешево. Да,да,да, это не опечатка. Это искаженная логика Минфина. По рынку 20% это дорого, а под 25% у НБУ это дешево. Но брать деньги с рынка под 20% по мнению Минфина дорого, зато под 25% брать у НБУ это дешево. Да,да,да, это не опечатка. Это искаженная логика Минфина. По рынку 20% это дорого, а под 25% у НБУ это дешево.

Evgeny написав: Питання ціни, термінів та решти технічних моментів ще будемо обговорювати. Питання ціни, термінів та решти технічних моментів ще будемо обговорювати.

Эпиграф:Маленький мальчик заходит в парикмахерскую. Парикмахер сразу же его узнает и говорит своим клиентам: Смотрите, это самый тупой мальчик среди всех на свете! Сейчас я вам докажу. В одной руке парикмахер держит доллар, в другой 25 центов. Зовет мальчика, тот подходит и выибарет 25 центов. Все угарают, мальчик уходит. По дороге обратно, мальчика догоняет один из угарающих и спрашивает:- А почему все-таки ты выбрал 25 центов а не 1 доллар?- Потому что если я выберу 1 доллар, мне перестанут давать деньги.Если обращать внимание только на ставку, логика действительно кажется искаженной. Однако, если попытаться учесть больше параметров, можно случайно сломать голову и так и не получить однозначных выводов.Если я не ошибаюсь, для НБУ выпускаются хитрые облигации с плавающей доходностью, зависящей от учетной ставки. Не думаю, что на рынке найдется много инвесторов, желающих инвестировать на большой срок с непредсказуемой доходностью. У нас на форуме народ сразу завопит, что это сделано специально, чтобы потом опустить ставку и всех кинуть. Профессионалы обойдутся без конспирологии, но привлекательность инструмента может оказаться недостаточной.О возврате уплаченных процентов в бюджет в виде "прибыли НБУ" уже упоминали. Да, это все чистая инфляция, но выбор большей ставки уже не кажется таким глупым.Вопрос, как продать рынку то, что для рынка не предназначалось, действительно сложен и требует серьезных обсуждений. Если бы облигации отличались только ставками, обсуждать было бы нечего.Направить избыток ликвидности на финансирование бюджета, конечно, заманчиво, но тут тоже много подводных и не очень камней. Самый видимый - резкий перекос оборота в сторону долгов.Могу согласиться с одним: хороших решений сейчас нет (да и почти никогда не бывает), поэтому принятие плохих решений - это вопрос приоритетов. Разные приоритеты у разных ветвей власти - это вполне естественно, поскольку у них разные зоны ответственности.