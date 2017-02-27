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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 вер, 2022 11:55
Evgeny написав:L
Прочитайте еще раз пост.
Пост про инфляцию и девальвацию и про постоянный рост курса на улице
Если бы НБУ не установил ставку 25% курс был бы уже 50-60 а может и 70
эти цифры (и гораздо выше) мы еще увидим, когда пружину разомкнут и всем начнут прощать долги со станка. после войны всегда следует гиперок. то, что после войны курс будет трехзначный у меня нет никаких сомнений.
в 2014-15 самый интересный этап был после войны. сейчас все будет в разы круче. или вы полагаете Байден деполюдей и ОВГЗ пирамиду будет спасать? так он наоборот изымает баксы из оборота по всему миру.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:07
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:11
Эпиграф:
Маленький мальчик заходит в парикмахерскую. Парикмахер сразу же его узнает и говорит своим клиентам: Смотрите, это самый тупой мальчик среди всех на свете! Сейчас я вам докажу. В одной руке парикмахер держит доллар, в другой 25 центов. Зовет мальчика, тот подходит и выибарет 25 центов. Все угарают, мальчик уходит. По дороге обратно, мальчика догоняет один из угарающих и спрашивает:
- А почему все-таки ты выбрал 25 центов а не 1 доллар?
- Потому что если я выберу 1 доллар, мне перестанут давать деньги.
Evgeny написав:
Но брать деньги с рынка под 20% по мнению Минфина дорого, зато под 25% брать у НБУ это дешево. Да,да,да, это не опечатка. Это искаженная логика Минфина. По рынку 20% это дорого, а под 25% у НБУ это дешево.
Если обращать внимание только на ставку, логика действительно кажется искаженной. Однако, если попытаться учесть больше параметров, можно случайно сломать голову и так и не получить однозначных выводов.
Если я не ошибаюсь, для НБУ выпускаются хитрые облигации с плавающей доходностью, зависящей от учетной ставки. Не думаю, что на рынке найдется много инвесторов, желающих инвестировать на большой срок с непредсказуемой доходностью. У нас на форуме народ сразу завопит, что это сделано специально, чтобы потом опустить ставку и всех кинуть. Профессионалы обойдутся без конспирологии, но привлекательность инструмента может оказаться недостаточной.
О возврате уплаченных процентов в бюджет в виде "прибыли НБУ" уже упоминали. Да, это все чистая инфляция, но выбор большей ставки уже не кажется таким глупым.
Evgeny написав:
Питання ціни, термінів та решти технічних моментів ще будемо обговорювати.
Вопрос, как продать рынку то, что для рынка не предназначалось, действительно сложен и требует серьезных обсуждений. Если бы облигации отличались только ставками, обсуждать было бы нечего.
Направить избыток ликвидности на финансирование бюджета, конечно, заманчиво, но тут тоже много подводных и не очень камней. Самый видимый - резкий перекос оборота в сторону долгов.
Могу согласиться с одним: хороших решений сейчас нет (да и почти никогда не бывает), поэтому принятие плохих решений - это вопрос приоритетов. Разные приоритеты у разных ветвей власти - это вполне естественно, поскольку у них разные зоны ответственности.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:17
Evgeny
Все вірно, нічого страшного, якщо інвестори отримують 25% річних, зараз же не зрозуміло хто влетить, уряд чи ті, хто повірить в цю ставку і дохідність.
Але Мінфін поводить себе не адекватно, наче він не розуміє, що зірвати стабільність дуже легко і ситуація стане не керованою, наслідкі будуть катострофічні і аналогічні 2014-2015-му.
Я гадаю, що треба йти к президенту і давати якось Марченко по капелюху, треба вибрати позицію НБУ, інакше можливо і більше допомогу від захода не отримаємо і далі пясець, все як хочуть віталькі пуйловці, давай мінск3 і капітуляцію, бо воювати буде нічим і нікому.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 14:36
Zebra написав:
Треба на рік-два загонял у гривню банити.
Били рашисти по махрових сєпарах, били, та видно замало. Так і не навчили, чию країну, чию грошову одиницю, чию економіку і добробут громадян треба захищати.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 14:56
asti написав: Evgeny написав:L
Прочитайте еще раз пост.
Пост про инфляцию и девальвацию и про постоянный рост курса на улице
Если бы НБУ не установил ставку 25% курс был бы уже 50-60 а может и 70
Ничего подобного! На что повлияла эта ставка?? - Минфин не повышает стоимость привлечения ОВГЗ, банки не повышают доходность депозитов в большинстве своем. На позицию банки валюту покупать не могут свыше 10% капитала... Никакой особой роли эта ставка не сыграла))
Решение аналогичное решению потушить обменки, популизм на коленке.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 15:06
vitaliian написав: asti написав:
что повлияла эта ставка?? - Минфин не повышает стоимость привлечения ОВГЗ, банки не повышают доходность депозитов в большинстве своем. На позицию банки валюту покупать не могут свыше 10% капитала... Никакой особой роли эта ставка не сыграла)
1. Выросла стоимость рефинанса для банков которые набрались рефинансов под овгз. Сейчас они должны искать дешевое фондирование или сливать бумаги на вторичном рынке. Мелкие банки оказались на грани банкротства.
2. Выросла стоимость кредитования в соответствии с существующими рисками и угрозами. По факту кран кредитования экономики закрылся, оказалось жить надо по средствам а не за дешевые кредиты
Ставка 8% была нерыночная, потому что игнорировала военные риски. Теперь ставкой 25% с опозданием и банкротствами хотят исправить последствия.
Ставка 8% была нерыночная
кредиты под 5-7-9 чистешная игра в популизм
зеленой команды (но там не так много выдали-все пару миллиардов, но на своих хватило)
1. Рефинанс под 27% кусается, чтобы рассчитаться с НБУ банках приходиться продавать не только ОВГЗ (с дисконтом), но и задешево лишаться своих ништяков
2. Кредитование практически умерло (оттельные случаи не в счет)
ставкой 25% с опозданием и банкротствами хотят исправить последствия
очень непростая ситуация в экономике, ставки по депозитам надо поднять до уровня 24%
в период 1999-2005 у банков были ставки 22-25%, насколько хуже тогда была ситуация в экономике? это был период пика экспорта металла и др. товаров
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Додано: Вів 20 вер, 2022 15:09
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как на дрожжах
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Додано: Вів 20 вер, 2022 15:12
prodigy написав:
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как на дрожжах
Референдумы, мобилизация... Еще не вечер.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 15:25
ничего ставка 25% уже не даст - им и по 10% не чем платить, приходится печатать. ну а так напечатают в 3 раза больше, так и до миллионов можно дойти. поражаюсь таким советчикам....
25 лет гривна была инструментом обворовывания народа.
все начальники НБУ уезжали со службы мультимиллионерами по Лондонам и Монако
42.35/42.45 Киев Опт.
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