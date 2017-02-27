RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9953995499559956
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:25

  AndriyQ написав:грошову одиницю ... захищати.


На превеликий подив (метафора звісно) народ не розуміє що в економіці така сама війна як і в зоні БД.
finuser521
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 29.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:41

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............20.09.2022........21.09.2022
дата розрахунку.............19.09.2022.........20.09.2022
Євро................................36,5064..............36,5247...+0.05%
Долар США.....................36,5686..............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9988 (в пятницу 0.9983).

Индекс доллара DXY в 15-00 110.00 (в пятницу 110.05)
За прошедшие сутки доллар успел опуститься и снова вырасти. В 15-00 рост не закончился.

В этот понедельник НБУ облигации не выкупал, как в предыдущие 2 понедельника. Переход к плановой экономике не состоялся :)

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 вересня 2022 року, до державного бюджету
залучено 717 880 286,77 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 196 дней - 12% - 253 933 219,62 грн;
- до 27.09.2023 - 371 день - 14% - 4 750 012,51 грн;
- до 13.03.2024 - 539 дней - 16% - 5 921 475,84 грн;
- до 02.02.2023 - 134 дня - 4% - $12 395 212,80.
Были удовлетворены все немногочисленные заявки.
Результаты традиционно скромные.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6633
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5569 раз.
Подякували: 17372 раз.
 
Профіль
59
31
31
2
  #<1 ... 9953995499559956
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3118, 3119, 3120
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31192 34721318
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:44
Rack
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12418862
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22797031
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1582)
20.09.2022 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.