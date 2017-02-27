Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............20.09.2022........21.09.2022
дата розрахунку.............19.09.2022.........20.09.2022
Євро................................36,5064..............36,5247...+0.05%
Долар США.....................36,5686..............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9988 (в пятницу 0.9983).
Индекс доллара DXY в 15-00 110.00 (в пятницу 110.05)
За прошедшие сутки доллар успел опуститься и снова вырасти. В 15-00 рост не закончился.
В этот понедельник НБУ облигации не выкупал, как в предыдущие 2 понедельника. Переход к плановой экономике не состоялся
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 вересня 2022 року, до державного бюджету
залучено 717 880 286,77 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 196 дней - 12% - 253 933 219,62 грн;
- до 27.09.2023 - 371 день - 14% - 4 750 012,51 грн;
- до 13.03.2024 - 539 дней - 16% - 5 921 475,84 грн;
- до 02.02.2023 - 134 дня - 4% - $12 395 212,80.
Были удовлетворены все немногочисленные заявки.
Результаты традиционно скромные.