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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9953995499559956
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:41

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............20.09.2022........21.09.2022
дата розрахунку.............19.09.2022.........20.09.2022
Євро................................36,5064..............36,5247...+0.05%
Долар США.....................36,5686..............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9988 (в пятницу 0.9983).

Индекс доллара DXY в 15-00 110.00 (в пятницу 110.05)
За прошедшие сутки доллар успел опуститься и снова вырасти. В 15-00 рост не закончился.

В этот понедельник НБУ облигации не выкупал, как в предыдущие 2 понедельника. Переход к плановой экономике не состоялся :)

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 вересня 2022 року, до державного бюджету
залучено 717 880 286,77 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 196 дней - 12% - 253 933 219,62 грн;
- до 27.09.2023 - 371 день - 14% - 4 750 012,51 грн;
- до 13.03.2024 - 539 дней - 16% - 5 921 475,84 грн;
- до 02.02.2023 - 134 дня - 4% - $12 395 212,80.
Были удовлетворены все немногочисленные заявки.
Результаты традиционно скромные.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кривий Ріг
USD 42.35-42.70
EUR 41.25-41.60
Anton2112
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:36

  Moneta написав:
  Evgeny написав:L

Прочитайте еще раз пост.
Пост про инфляцию и девальвацию и про постоянный рост курса на улице

Если бы НБУ не установил ставку 25% курс был бы уже 50-60 а может и 70


эти цифры (и гораздо выше) мы еще увидим, когда пружину разомкнут и всем начнут прощать долги со станка. после войны всегда следует гиперок. то, что после войны курс будет трехзначный у меня нет никаких сомнений.

в 2014-15 самый интересный этап был после войны. сейчас все будет в разы круче. или вы полагаете Байден деполюдей и ОВГЗ пирамиду будет спасать? так он наоборот изымает баксы из оборота по всему миру.


а какой будет курс рубля после войны ? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:50

  Alex2007 написав:
  Moneta написав:
  Evgeny написав:L

Прочитайте еще раз пост.
Пост про инфляцию и девальвацию и про постоянный рост курса на улице

Если бы НБУ не установил ставку 25% курс был бы уже 50-60 а может и 70


эти цифры (и гораздо выше) мы еще увидим, когда пружину разомкнут и всем начнут прощать долги со станка. после войны всегда следует гиперок. то, что после войны курс будет трехзначный у меня нет никаких сомнений.

в 2014-15 самый интересный этап был после войны. сейчас все будет в разы круче. или вы полагаете Байден деполюдей и ОВГЗ пирамиду будет спасать? так он наоборот изымает баксы из оборота по всему миру.


а какой будет курс рубля после войны ? :D


и у рубля и у гривны есть шанс на миллионы (смотря как война закончится). :mrgreen:
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Moneta написав:и у рубля и у гривны есть шанс на миллионы (смотря как война закончится).


я думаю, принципиальная задача наших керманычей и партнеров не пускать курс usd-uah выше чем usd-rub.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 19:12

  Moneta написав:
и у рубля и у гривны есть шанс на миллионы (смотря как война закончится). :mrgreen:

У рубля есть шансы

А твоё ржание показывает, что ты рашистская консерва
pesikot
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  #<1 ... 9953995499559956
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