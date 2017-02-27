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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9954995599569957
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 19:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:но что бы послали в лес, то такого не слышал.

мы в него токо зашли... любые депо всегда банки отдают неохотно, а сча ситуация тяжёлая - пожуём.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 19:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Moneta написав:походите по банковским веткам. вижу что связка моно-абанк перестала работать, одни отказы.
Зачем мне куда то ходить. На этом форуме практически 40% имеют вал. вклады. Не вижу криков - не отдали. Моно, Изя, Спорт эти банки больше работают с грн. и у них др. хорошие программы. Вкладываться туда валютой, могут камикадзе (смертники)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:01

  чик написав:
  Игорь Алексеевич написав:но что бы послали в лес, то такого не слышал.

мы в него токо зашли... любые депо всегда банки отдают неохотно, а сча ситуация тяжёлая - пожуём.
Посмотрим, но ныть уже сейчас, что не отдают....паника. Кому сегодня не отдали??? У некоторых были депозиты, но не 50+. У кого закончились они и кому не вернули???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:04

  Danik написав:Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.

Сядим на пенёк - перекусим пирожок по 45 и опять пойдём :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:25

  Хомякоид написав:
Это вы только сейчас поняли ?
Я понял больше 10 лет назад, потому и начал подготовку для свала в более предсказуемые страны.

Гастрік з азс десь в селі у фріців вирішив козирнути, що він все правильно зробив, бугага, оце вантажникі різноробочі круті, хочаб в 60 вони там підвал кавалірку у власності б мали, оце буде успіх, оце буде гасло життя вдалося :mrgreen:
somilitark
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  #<1 ... 9954995599569957
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