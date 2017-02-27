мы в него токо зашли... любые депо всегда банки отдают неохотно, а сча ситуация тяжёлая - пожуём.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 вер, 2022 19:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 20 вер, 2022 19:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Зачем мне куда то ходить. На этом форуме практически 40% имеют вал. вклады. Не вижу криков - не отдали. Моно, Изя, Спорт эти банки больше работают с грн. и у них др. хорошие программы. Вкладываться туда валютой, могут камикадзе (смертники)
Додано: Вів 20 вер, 2022 20:01
Посмотрим, но ныть уже сейчас, что не отдают....паника. Кому сегодня не отдали??? У некоторых были депозиты, но не 50+. У кого закончились они и кому не вернули???
Додано: Вів 20 вер, 2022 20:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.
Додано: Вів 20 вер, 2022 20:04
Додано: Вів 20 вер, 2022 20:25
Гастрік з азс десь в селі у фріців вирішив козирнути, що він все правильно зробив, бугага, оце вантажникі різноробочі круті, хочаб в 60 вони там підвал кавалірку у власності б мали, оце буде успіх, оце буде гасло життя вдалося
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