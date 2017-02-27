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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9954995599569957
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:01

  чик написав:
  Игорь Алексеевич написав:но что бы послали в лес, то такого не слышал.

мы в него токо зашли... любые депо всегда банки отдают неохотно, а сча ситуация тяжёлая - пожуём.
Посмотрим, но ныть уже сейчас, что не отдают....паника. Кому сегодня не отдали??? У некоторых были депозиты, но не 50+. У кого закончились они и кому не вернули???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:04

  Danik написав:Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.

Сядим на пенёк - перекусим пирожок по 45 и опять пойдём :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:25

  Хомякоид написав:
Это вы только сейчас поняли ?
Я понял больше 10 лет назад, потому и начал подготовку для свала в более предсказуемые страны.

Гастрік з азс десь в селі у фріців вирішив козирнути, що він все правильно зробив, бугага, оце вантажникі різноробочі круті, хочаб в 60 вони там підвал кавалірку у власності б мали, оце буде успіх, оце буде гасло життя вдалося :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 21:47

  Игорь Алексеевич написав:
  чик написав:
  Игорь Алексеевич написав:но что бы послали в лес, то такого не слышал.

мы в него токо зашли... любые депо всегда банки отдают неохотно, а сча ситуация тяжёлая - пожуём.
Посмотрим, но ныть уже сейчас, что не отдают....паника. Кому сегодня не отдали??? У некоторых были депозиты, но не 50+. У кого закончились они и кому не вернули???
мне не отдаёт Ощадбанк валютный депозит из за утери доступа к финансовому номеру из заграницей нет возможности отменить автопролонгацию депозита . Можно попрощаться на год с доступом к деньгам как мининум
choca
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